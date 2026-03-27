Fałszywy policjant w Lublinie. Wpadł, bo 82-latka poprosiła o legitymację

Fałszywy policjant CBŚP w Lublinie. Chciał okraść 82-latkę

W środę 25 marca 2026 roku na lubelskim Czechowie doszło do próby wyłudzenia dużej sumy pieniędzy od 82-letniej mieszkanki. Oszuści, posługując się popularną metodą "na policjanta CBŚP", skontaktowali się z kobietą i przekonali ją do przygotowania wszystkich swoich oszczędności. Niedługo później w jej mieszkaniu pojawił się 40-letni mężczyzna, który miał odebrać gotówkę w ramach rzekomej tajnej akcji. Sprawcy byli przekonani, że ich plan się powiedzie, jednak nie docenili przezorności seniorki, która nie dała się nabrać.

Zatrzymanie oszusta w Lublinie. Mężczyzna trafił do aresztu

Plan przestępców pokrzyżowała sama seniorka, która w kluczowym momencie poprosiła fałszywego funkcjonariusza o okazanie legitymacji służbowej. Kiedy 40-latek nie był w stanie tego zrobić, kobieta stanowczo odmówiła przekazania mu ponad 20 tysięcy złotych. W tym samym czasie w pobliżu bloku działali już prawdziwi policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu, którzy zatrzymali oszusta na gorącym uczynku zaraz po wyjściu z mieszkania. W czwartek 26 marca 2026 roku mieszkaniec Poznania usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa, a sąd na wniosek prokuratury zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące, przez co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.