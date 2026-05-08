Europejskie pieniądze na lubelską obronność. Województwo ma zielone światło

Chodzi o środki z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 i ujęcia w programie pięciu nowych priorytetów.

Alokacja funduszy europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021–2027 wynosi 2 miliardy 431 milionów euro. Z tej kwoty Komisja Europejska, mając na względzie wojnę w Ukrainie oraz konieczność przygotowania wschodniej części Unii Europejskiej na ewentualny konflikt zbrojny, zobowiązała wszystkie kraje do utworzenia specjalnej rezerwy w wysokości 10 proc. środków. W naszym przypadku oznacza to, że z 2 miliardów 431 milionów euro blisko 250 milionów euro zostało przeznaczone na działania związane z przygotowaniem województwa i regionu na ewentualne zagrożenia wynikające z konfliktu zbrojnego - mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Województwo lubelskiego jako pierwsze otrzymało zielone światło na przeznaczenie tych pieniędzy na nowe priorytety obronnościowe tj.: przemysł obronny, bezpieczeństwo wodne, infrastruktura krytyczna, obronność i bezpieczeństwo EFS+ oraz dekarbonizacja EFS+.

Ten kontrakt programowy wskazuje kierunki wsparcia, poziom dofinansowania unijnego oraz poziom dofinansowania z budżetu państwa. Jest również podstawą do uruchomienia naborów w ramach celów i priorytetów obronnościowych. Chciałabym podkreślić, że ta zmiana jest bardzo korzystna dla naszych mieszkańców oraz beneficjentów, ponieważ jednoznacznie wskazuje, iż będą oni mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej niż zakładała pierwotna wersja programu. Wydatki kwalifikowalne będą mogły być ponoszone do 2030 roku, co oznacza gwarancję dodatkowego roku na realizację działań i inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych - podkreśla Anna Brzyska dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.

Zgodę na wykorzystanie tych pieniędzy wyraziła Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

Jest to dla mnie, ale także dla nas wszystkich mieszkańców, wyjątkowo ważne, ponieważ to, co dzieje się w tej chwili, jest efektem współpracy. Współpracy na poziomie samorządowym i rządowym. Idąc do samorządu, zawsze mówiłem, że podstawą jego funkcjonowania jest współpraca, i dziś widzimy jej konkretne efekty. Jako województwo lubelskie jako pierwsi złożyliśmy na ręce pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz wniosek o przesunięcie alokacji środków. Dzięki dobrej współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej już po półtora miesiąca otrzymaliśmy jako pierwsi zgodę pani minister na uruchomienie funduszy - przyznaje Paweł Kurek radny województwa lubelskiego.

W harmonogramie jest zaplanowanych 12 naborów, pięć z nich ma zostać ogłoszone już w czerwcu.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Wielki pożar lasów na w woj. lubelskim

11