ESKA gościła w Kraśniku! Tak bawiliśmy się razem na Dniach Kraśnika

Dni Kraśnika to co roku największa impreza plenerowa w mieście. Nie mogło zatem zabraknąć tam także naszej radiowej ekipy, w ramach corocznych akcji ESKA Music Tour oraz ESKA Summer City.

Wydarzenie, które w weekend 15-16.08.2026 odbyło się na stadionie przy ul. Oboźnej ściągnęło tysiące osób!

Na scenie wystąpili: T. Love, Paktofonika Orkiestra, Eryk Moczko, a także TurbinA.band oraz GosPlay. Całość poprowadziła znana z naszej anteny, Kasia Węsierska.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy: ESKA Summer City Kraśnik - 22.08

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