Energii coraz więcej w coraz mniejszym. Lubelskie rozwiązania dla baterii

Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak ważne, jeśli chodzi o trolejbusy i komunikację miejską w Lublinie są baterie. Jednak aby sprawnie i efektywnie działały potrzebne były usprawnienia, które zaproponował doktor Piotr Hołyszko na co dzień pracujący w MPK Lublin.

Dr Piotr Hołyszko: Tym, co wyróżnia lubelski tabor trolejbusowy jest fakt, że każdy z trolejbusów eksploatowanych w Lublinie wyposażony jest w autonomiczne źródła energii. Te źródła energii powodują zwiększenie dostępu ludności do elektrycznego transportu zbiorowego. Dzięki tym źródłom energii można również zapewnić dodatkowe funkcjonalności pojazdów, które zapewniają szereg różnych korzyści.

Jakie to są korzyści?

PH: Fakt, że w trolejbusach w Lublinie mamy zainstalowane od 2011 roku autonomiczne źródła energii spowodował, że nauczyliśmy się funkcjonalności, parametrów i możliwości jakie oferują te źródła energii. Lubelski system elektrycznego autobusu wyróżnia się na w skali światowej, w skali europejskiej, w skali Polski. Mimo, że mamy do czynienia z autobusami, które mają bardzo krótki zasięg - bo to jest zasięg rzędu 80 km - mogą pojechać rano do miasta, jeździć cały dzień, całą noc, a zmieniać się muszą tylko kierowcy. Taka funkcjonalność całego systemu została zapewniona dzięki wykorzystaniu odpowiednich parametrów źródeł energii i zapewnieniu tym autobusom odpowiedniej infrastruktury. Autobus ładuje się na przystankach końcowych w ciągu 5 minut, czyli praktycznie w czasie takim, jaki jest przewidziany na przerwę czy wyrównanie czasu rozkładowego na przystanku końcowym i dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie autobusem elektrycznym zastąpić autobus z silnikiem diesla na składzie w stosunku 1 do 1.

No tak, trolejbusy to pojazdy, których nie spotkamy zbyt często wyjeżdżając poza Lublin, więc poniekąd jesteście państwo na tej pierwszej linii, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii i rozwiązań.

PH: Nie da się badać czy wdrażać jakichś zmian, czy ulepszeń w miejscu, gdzie tych technologii po prostu nie ma. Lublin jest miastem w którym to się dzieje, w którym jeżeli w jakimś miejscu na świecie pojawi się jakieś rozwiązanie, które może być wykorzystywane w szeroko pojętej elektromobilności, to my staramy się pozyskać to rozwiązanie, zbadać, ulepszyć i wprowadzić w Lublinie do eksploatacji. Nie tylko wykorzystujemy obecne rozwiązania na rynku, ale wręcz kreujemy to, co może się wydarzyć w rozwoju szeroko pojętej elektromobilności, znając i mając właśnie doświadczenie przy wykorzystywaniu tych urządzeń w takiej już typowej miejskiej eksploatacji.

Zna Pan ten temat od podszewki, ponieważ stał się też przedmiotem Pańskiej pracy doktorskiej, a niedawno otrzymał także nagrodę prezydenta miasta. Powiedziałby Pan więcej na temat wynalazku, który był jej przedmiotem?

PH: Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła nowoczesnych metod zapewniających ciągłość pracy wszystkich urządzeń trolejbusu podczas przejazdu przez izolowane beznapięciowe odcinki sieci trakcyjnej. Opatentowany wspólnie z Politechniką Lubelską wynalazek zapewnia w sposób pewny i niezawodny ciągłość zasilania pomocniczych urządzeń trolejbusu, przyczyniając się bezpośrednio do zwiększenia gotowości technicznej pojazdu, zmniejszenia ich awaryjności, zmniejszenia kosztów eksploatacji trolejbusów, a także przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania dla pasażerów i dla kierowców.

Ten wynalazek to jest tylko jeden ze szczebli tej całej drabiny, którą się państwo tutaj zajmujecie w MPK, jeżeli chodzi o efektywne wykorzystywanie energii. Proszę powiedzieć, czy są plany albo może pracujecie już nad kolejnymi rozwiązaniami?

PH: Na przykład posiadamy magazyn energii zainstalowany na trolejbusowej sieci trakcyjnej. Projekt został opracowany z MPK Lublin wspólnie z Politechniką Lubelską. Ten magazyn gromadzi energię powstającą w wyniku hamowania elektrodynamicznego trolejbusów. Oprócz tego zapewnia ograniczenie zamówionej mocy średniej 15 minutowej i dzięki temu, pieniądze jakie zainwestowało MPK Lublin w ten magazyn energii, zwrócił się nam już w ciągu dwóch lat. Najbliższe plany dotyczą wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mamy zamiar zainstalować w zajezdni i chcemy wykorzystywać energię do wytwarzania wodoru, a następnie do tankowania autobusów wodorowych, tak aby zdywersyfikować źródła dostaw wodoru.

Praca doktorska Piotra Hołyszko dostała w grudni 2025 roku pierwszą nagrodę w konkursie Prezydenta Miasta Lublin.

