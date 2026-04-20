Ela i Paweł zginęli na miejscu. 59-letni kierowca usłyszał zarzuty

59-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Na S19 w Jonakach najechał na tył Volkswagena

Zginęły dwie osoby: 67-letnia kobieta i 38-letni pasażer

Trzeci pasażer trafił do szpitala

Podejrzany przyznał się do prowadzenia po alkoholu

Prokuratura chce dla niego 3 miesięcy aresztu

Grozi mu do 16 lat więzienia

Według ustaleń śledczych mężczyzna, prowadząc mazdę, najechał na tył jadącego przed nim volkswagena. Na miejscu zginęły dwie osoby – 67-letnia kierująca oraz 38-letni pasażer siedzący z tyłu. Trzeci pasażer trafił do szpitala.

Badanie krwi wykazało, że 59-latek miał ponad 2 promile alkoholu. Początkowo odmówił badania alkomatem. Jak poinformowała prokuratura, przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Śledczy wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu. Grozi mu do 16 lat więzienia.

9