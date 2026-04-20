Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Lubelscy eksperci walczą z dezinformacją

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pojawili się przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego.

Z roku na rok obserwujemy na terenie województwa lubelskiego spadek stanu zaszczepienia. Nie jest to jakiś bardzo duży spadek, ale te kilka procent rok-rocznie powoduje, że w tym momencie w przypadku niektórych chorób, niestety zeszliśmy już poniżej poziomu tak zwanej "odporności populacyjnej". A musimy pamiętać, że szczepiąc siebie, szczepiąc swoje dziecko, chronimy nie tylko siebie jako jednostkę, ale również swoją rodzinę, dziadków, pradziadków i również całe otoczenie, w którym przebywamy - podkreśla Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Według danych WHO w ciągu ostatnich 50 lat globalne programy szczepień uratowały życie 154 milionów ludzi. W przeliczeniu oznacza to, że dzięki szczepionkom każdej minuty udaje się ocalić 6 osób.

