Dziś wieczorem może być ślisko. Jest ostrzeżenie IMGW dla Lubelszczyzny

Ostrzeżenie dotyczy całego regionu i głównie godzin nocnych.

Jak czytamy w komunikacie od godz. 21:00 dnia 21.02.2026 do godz. 05:00 dnia 22.02.2026 - Prognozowane są przejściowo słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. W części powiatów ostrzeżenie kończy się o godz. 3.00.

Z kolei od 6.00 w niedzielę aż do wtorku można z kolei obawiać się podtopień.

Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym ociepleniem, które spowoduje szybkie topnienie lodu i śniegu. Sytuację też pogorszą spodziewane opady deszczu.

- Suma opadów deszczu za okres ostrzeżenia od 10 mm do 20 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z sektora południowo-zachodniego - czytamy w ostrzeżeniu.