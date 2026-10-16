Dzień Żywności w Lublinie. PCK zachęca i uczy do szanowania żywności

Zajęcia mają uczyć świadomych zakupów, niedrogiego i zdrowego gotowania oraz ograniczenia marnowania żywności.

To jest bardzo duży problem w naszym kraju i staramy się na to odpowiadać. Po pierwsze edukujemy i staramy się zachęcić do świadomych zakupów. Czyli po pierwsze, patrzymy na to, co kupujemy i żeby to miało jak największe wartości, a z drugiej strony patrzymy ile kupujemy. Nie musimy zawsze kupować na zapas, nie zawsze musi w lodówce być pełno, bo na ogół kończy się to tym, że jakąś część tej żywności wyrzucimy. Natomiast jeżeli faktycznie jakiejś żywności mamy więcej i jest to jeszcze żywność, która nadaje się do spożycia, natomiast my wiemy, że w domu nie jesteśmy w stanie już jej spożytkować, to zachęcamy, żeby takie rzeczy po prostu przynosić do jałodzielni - mówi Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Wydarzenie inauguruje cykl warsztatów w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Nasze warsztaty rozpoczynają cykl obchodów tygodnia edukacji globalnej, gdzie staramy się przybliżać naszym uczestnikom i uczestniczkom zależności globalne. Rozmawiamy o głodzie, rozmawiamy o żywności, rozmawiamy o łańcuchu dostaw, rozmawiamy o tym jak wiele zasobów wymaga sprowadzania do nas produktów tak egzotycznych jak banan, który jest jednak teraz składnikiem naszej codziennej diety. Jak często te banany są marnowane i wyrzucane do kosza. Dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy, jak możemy zapobiegać temu, jak możemy ratować tą żywność - mówi Justyna Sobstyl z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Uczniowie szkoły podstawowej oraz seniorzy z Klubu Seniora PCK, pod okiem dietetyka, przygotowują wspólnie zdrową sałatkę oraz chlebek bananowy.

Chcemy też pokazać naszym uczestnikom i uczestniczkom jak się zmienił świat, jeżeli chodzi o żywność, o to jak my podchodzimy w ogóle do kwestii zakupów, do kwestii żywienia. I tutaj są bardzo cenne te wymiany spostrzeżeń między seniorami, seniorkami i uczniami, uczennicami. Jak to było kiedyś? Jak 40 lat temu robiło się zakupy, jak się je robi teraz, czy 40 lat temu w ogóle mówiło się o marnowaniu żywności, a jak jest teraz. Więc to bardzo fajnie pokazuje jak zmienił się świat. Znowu też stawiamy pytanie, jak my mamy się w tym odnaleźć, żeby minimalizować te straty - mówi Joanna Ciepielewska koordynatorka zajęć w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK.

Na terenie województwa lubelskiego działają 3 jałodzielnie. Znajdziemy je w Lublinie, Włodawie i Opolu Lubelskim.

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