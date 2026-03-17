Dzień Kariery w Akademii. Lubelscy studenci mają okazję zapoznać się z ofertami pracodawców

Arkadiusz Więsek
2026-03-17 15:02

W czwartek(19.03) Akademia Wincentego Pola w Lublinie organizuje Dzień Kariery. Na miejscu będzie ponad 40 wystawców z Polski i zagranicy(m.in. Grecji i Niemiec), którzy przedstawią oferty zatrudnienia studentom oraz absolwentom. Wydarzenie tradycyjnie będzie okazją dla uczestników do zapoznania się z możliwościami zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Autor: Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie/ Facebook

Dzień Kariery organizowany jest we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy.

Studia trwają trzy albo pięć lat i później coś z sobą trzeba zrobić. Podjąć pracę lub dalej się kształcić na studiach doktoranckich lub robić karierę naukową. W związku z tym, chcemy naszym absolwentom przedstawić firmy, które działają na terenie Polski i nie tylko. Jesteśmy uczelnią na wskroś o profilu praktycznym, nasi studenci nie mają najmniejszych problemów z podjęciem pracy, dlatego że kształcimy na kierunkach medycznych, nauk społecznych. czy na takich topowych kierunkach jak turystyka i rekreacja - zachęca docent Henryk Stefanek, prezydent Akademii Wincentego Pola w Lublinie.

Wydarzenie będzie się odbywać w Akademii Wincentego Pola przy ulicy Choiny 2 w godzinach 10:00–13:00.

