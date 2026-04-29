Bagno wciągnęło dwa konie. Na pomoc musieli ruszyć strażacy z woj. lubelskiego

Zgłoszenie o świcie i szybka mobilizacja służb

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie zgłoszenie wpłynęło o godzinie 6:26. Informacja dotyczyła dwóch koni uwięzionych w bagnie na terenie miejscowości Stulno. Zwierzęta ugrzęzły na tyle głęboko, że nie były w stanie samodzielnie się wydostać, co wymagało natychmiastowej interwencji.

Na miejsce skierowano dwa zastępy PSP z Włodawy, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Uhruskiej i Zbereża. Już od pierwszych chwil działania skupiały się na zabezpieczeniu terenu oraz przygotowaniu planu bezpiecznego wydobycia zwierząt.

Trudna akcja w grząskim terenie

Sytuacja na miejscu była wymagająca. Konie znajdowały się w rowie wypełnionym mułem i wodą, co znacznie utrudniało dostęp do nich. W pierwszym etapie działań strażacy zabezpieczyli dwa dopływy rowu, aby ograniczyć napływ wody i błota. Dzięki temu możliwe było przygotowanie przestrzeni do dalszej akcji.

Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który czuwał nad stanem zwierząt, oraz poproszono mieszkańca okolicy o pomoc sprzętową. W działaniach wykorzystano ładowarkę teleskopową, która okazała się kluczowa w końcowej fazie akcji.

Najtrudniejszym momentem było przełożenie zawiesi pod ciałami koni. Dopiero po wykonaniu dostępu do ich podbrzuszy możliwe było bezpieczne podniesienie zwierząt i wyciągnięcie ich na brzeg.

Szczęśliwy finał i współpraca wielu osób

Oba konie zostały ostrożnie wydobyte z bagna. Jedno ze zwierząt było bardziej wycieńczone – zostało okryte kocami i słomą, aby zapobiec wychłodzeniu. Drugie, po uwolnieniu, samodzielnie oddaliło się w kierunku reszty stada.

Cała akcja wymagała ścisłej koordynacji oraz współpracy wielu osób – strażaków, weterynarza i mieszkańców. Szczególną rolę odegrał właściciel ładowarki teleskopowej, który bezinteresownie udostępnił swój sprzęt, znacząco przyczyniając się do powodzenia działań.

Dzięki sprawnej organizacji i zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji udało się uratować zwierzęta bez uszczerbku na ich zdrowiu.

9