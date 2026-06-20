Dwa ciała w mieszkaniu przy ul. Bema w Zamościu. Służby powiadomiła sąsiadka

Po godz. 13 mieszkanka bloku przy ul. Bema w Zamościu powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór. Drzwi były zamknięte od środka, więc przybyli na miejsce strażacy musieli dostać się tam siłowo.

W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała 2 osób. Kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu - relacjonuje podkom. Dorota Krukowska - Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Przyczyne i okoliczności śmierci tych osób wyjaśnić ma postępowanie służb.

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Strażacy z województwa otrzymali środki na ochronę ludności i obronę cywilną. Jeszcze więcej niż przed rokiem