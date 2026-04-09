Drogowy paraliż w Lublinie! Sprawdź, gdzie nie przejedziesz

Biegacze przejmą centrum miasta

„Wiosenna Dycha” to wydarzenie sportowe, które przyciągnie około 900 uczestników. Trasa biegu została poprowadzona przez ścisłe centrum oraz ważne arterie komunikacyjne Lublina. Start i meta zaplanowano na Placu Po Farze, a zawodnicy pobiegną m.in. ulicami Grodzką, Bramową, Królewską, Wyszyńskiego i Zamojską, dalej w kierunku Mostu Kultury, wzdłuż Bystrzycy, przez Park Ludowy, a następnie wrócą przez m.in. Filaretów, Zana, Nadbystrzycką, Narutowicza i Krakowskie Przedmieście.

Choć bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu, kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi zamknięciami ulic oraz utrudnieniami w przejeździe. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby porządkowe organizatora, a ruchem pokierują policjanci we współpracy ze Strażą Miejską.

Komunikacja miejska na objazdach

Największe zmiany odczują pasażerowie komunikacji miejskiej. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przygotował szeroki pakiet objazdów dla kilkudziesięciu linii autobusowych.

Zmiany obejmą m.in. linie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 32, 39, 40, 44, 45, 55, 74 oraz linie z numerami powyżej 150. W zależności od linii i kierunku autobusy będą kierowane przez takie ulice jak al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, Dolna 3 Maja czy Lubelskiego Lipca ’80.

Część kursów zostanie znacząco wydłużona, a czas przejazdu może się zmienić. W niektórych przypadkach objazdy będą obowiązywać tylko w jednym kierunku lub przez krótszy przedział czasowy, jednak większość zmian zaplanowano między godziną 8.45 a 10.45.

Uważaj na utrudnienia i zaplanuj trasę

Niedzielny poranek w centrum Lublina może być sporym wyzwaniem logistycznym. Utrudnienia dotkną zarówno kierowców, jak i pieszych oraz pasażerów autobusów. Szczególnie problematyczne mogą być okolice Krakowskiego Przedmieścia, al. Racławickich czy rejon mostów i tras wzdłuż Bystrzycy.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Warto także wcześniej sprawdzić zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i – jeśli to możliwe – zaplanować alternatywną trasę lub wybrać inny środek transportu.

