Drogowców zobaczymy w 50 miejscach w mieście. Ruszają wakacyjne remonty dróg

- Czas wakacji stwarza najlepsze warunki do tego, aby prowadzić prace drogowe. Ponadto wykonawca kontynuuje prace przy ul. Janowskiej, gdzie nową nawierzchnie zyska także fragment ul. Nadbystrzyckiej i Żeglarskiej. Finalizowane są roboty na ul. Smoluchowskiego. Prace prowadzone są też na ul. Biernata, na odcinku od Mickiewicza do Kopernika, gdzie aktualnie wymieniane są krawężniki. Roboty drogowe w zakresie nawierzchni jezdni trwają także w ciągu ul. Puławskiej oraz na skrzyżowaniu Al. Kraśnicka – ul. Głęboka i ul. Nałęczowska - mówi Monika Fisz z ZDiTM w Lublinie.

Jeszcze w czerwcu drogowcy pojawią się na Al. Solidarności, a później w dalszej kolejności na tzw. „trasie W-Z” tj. Tysiąclecia – Witosa. ZDiTM po przeprowadzeniu analizy potrzeb wytypował dodatkowe ulice do modernizacji. Będą to między innymi ulice: Sztajna, Karłowicza, Leszczyńskiego, Wieniawska, Północna, Dereckiego, Andersa, Solidarności, Ewangelicka, wiadukt w ciągu ul. Mełgiewskiej czy kolejny odcinek Al. Warszawskiej od ul. Mgielnej do granic miasta.

- W planach na czas wakacji są też kolejne zadania m.in. modernizacja ulic: Magnoliowa, Okrzei, Bronowicka, Gliniana, Rogowskiego, Ułanów, Walentynowicz, Turynowicza, Radomska, Warmińska, Kasprowicza, Kaprysowa, Abelarda, Mełgiewska sięgacz, Żeglarska czy modernizacja zatoki parkingowej przy ul. Skrzetuskiego. Powstaną także nowe miejsca postojowe przy ul. Paderewskiego. Ulepszane będą też jezdnie m.in. w ciągu ulic: Jeżynowa, Sekutowicza, Paprociowa, Łysakowska, Nasturcjowa, Lisa siegacz, Altanowa, Bobrzan, Bór, Bełżycka, Jarmarczna, Mrówcza, Dłotlice i Węglinek – dodaje Fisz.

Modernizację przejdą także ciągi piesze i chodniki w ulicach Wileńska, Gliniana, Walecznych, Pana Tadeusza, Braci Wieniawskich, Ułanów, Szwedzka czy Batalionów Chłopskich.

W tym roku budowane będą także kolejne drogi dla rowerów, m.in. przy Al. W. Sikorskiego na odcinku od istniejącej drogi do ul. Jagiellońskiej (ok. 360 m) i przejazd rowerowy przez Plac Bychawski łączący obie części ul. 1-go Maja (ok. 50 m).

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