Wędrująca plebania. Drewniana perełka zmienia swoje miejsce

Niewiele jest w Polsce budynków, które mogą pochwalić się tak niezwykłą historią jak ta niepozorna plebania z Lubelszczyzny. Drewniany dom z lat 30. XX wieku właśnie rozpoczyna kolejną podróż - tym razem z okolic wsi Płonka na przedmieścia Krakowa. To jednak nie zwykła przeprowadzka, lecz skomplikowany proces, w którym splatają się historia, rzemiosło i współczesna architektura.

Kolejne przeprowadzka kultowej plebanii

Jak podaje portal muratordom.pl, budynek już raz zmienił swoje położenie. W latach 80. XX wieku został przeniesiony w obrębie tej samej miejscowości i dostosowany do nowych funkcji - podzielono go na część dla proboszcza oraz przestrzeń przeznaczoną dla kościelnego. Przez pewien czas służył także jako miejsce spotkań i nauki, by ostatecznie popaść w zapomnienie. Dziś, dzięki nowym właścicielom, otrzymuje szansę na drugie życie. Jak wygląda obiekt? O tym przekonacie się, sprawdzając naszą poniższą galerię zdjęć.

Relokacja to nie zwykła przeprowadzka

Jak można się domyślać, przeniesienie takiego budynku to skomplikowany proces, który wymaga precyzji i doświadczenia. Każdy element konstrukcji musi zostać dokładnie oznaczony, zinwentaryzowany i oceniony pod względem stanu technicznego.

Warto wspomnieć, że plebania trafi do zupełnie innego regionu Polski, co wiąże się z koniecznością dostosowania go do lokalnych warunków. Charakterystyczny dla Lubelszczyzny dach o łagodnym nachyleniu zostanie zmodyfikowany, aby lepiej wpisywał się w krajobraz Małopolski i umożliwił stworzenie funkcjonalnego poddasza.

Nowe życie dawnej plebanii

Po przeniesieniu budynek zyska nowe funkcje. Pojawi się ganek pełniący rolę wiatrołapu oraz przestronna weranda, która połączy wnętrze domu z ogrodem. W środku zaplanowano otwartą strefę dzienną z kuchnią i jadalnią oraz tradycyjnym piecem, który stanie się sercem domu.

Koszty i rzeczywista wartość inwestycji

Co ciekawe, przeniesienie starego domu może sięgać nawet miliona złotych, więc to naprawdę spory wydatek. Więcej o wędrującej plebanii przeczytacie tutaj: Wędrująca plebania. Adaptacja drewnianego domu z Lubelszczyzny pod Krakowem.