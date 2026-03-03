Drastyczny spadek liczby ślubów w Polsce. Dane GUS obnażają smutną prawdę

Przez dziesięciolecia zawarcie związku małżeńskiego było postrzegane jako naturalny element wchodzenia w dorosłość i jeden z kluczowych momentów w życiu. Dziś jednak młodzi ludzie rzadziej decydują się na formalizację relacji, a wiek nowożeńców systematycznie rośnie. Część par całkowicie rezygnuje z wizyty w urzędzie czy kościele. Statystyki jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z długofalowym trendem, a nie tylko chwilowym wahaniem nastrojów społecznych.

Dane GUS o populacji i liczbie małżeństw

Wstępne podsumowania Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2025 przynoszą niepokojące dane demograficzne. Pod koniec roku populacja Polski spadła do poziomu około 37,3 mln osób, co oznacza ubytek rzędu 157 tys. obywateli w skali roku. Kurcząca się liczba ludności ma swoje odzwierciedlenie w statystykach urzędów stanu cywilnego. W 2025 roku związek małżeński zawarło około 133 tys. par, co stanowi wynik gorszy o ponad 2 tys. w porównaniu do roku poprzedniego.

Dekada spadków i kryzys ślubów kościelnych

Analiza danych z przestrzeni ostatnich dziesięciu lat dobitnie pokazuje skalę zjawiska. W 2014 roku w Polsce odnotowano 188,4 tys. ślubów, podczas gdy dekadę później liczba ta stopniała do 135,4 tys. Oznacza to, że rocznie zawiera się o ponad 50 tys. mniej małżeństw. Najbardziej drastyczny regres dotyczy ceremonii wyznaniowych.

Jeszcze w 2014 roku śluby religijne stanowiły zdecydowaną większość, osiągając pułap 118,2 tys. W 2024 roku na taki krok zdecydowało się już tylko 59,7 tys. par, co stanowi niespełna 44 proc. ogółu zawartych związków. W samym Kościele katolickim udzielono wtedy 58,9 tys. sakramentów. Liczba ślubów kościelnych spadła więc niemal o połowę, podczas gdy cywilnych ubyło o około 30 proc.

Dlaczego Polacy nie biorą ślubów?

Malejąca liczba małżeństw to efekt złożonego splotu okoliczności, na który składają się czynniki demograficzne, ekonomiczne oraz kulturowe. Eksperci podkreślają, że nie chodzi tu o jedną przyczynę, ale o cały szereg barier i zmian w mentalności.

Dziura pokoleniowa – w wiek zawierania małżeństw wchodzą obecnie roczniki urodzone w latach 90., kiedy to przyrost naturalny był znacznie niższy niż w latach 80., co skutkuje po prostu mniejszą liczbą potencjalnych kandydatów do ożenku.

– w wiek zawierania małżeństw wchodzą obecnie roczniki urodzone w latach 90., kiedy to przyrost naturalny był znacznie niższy niż w latach 80., co skutkuje po prostu mniejszą liczbą potencjalnych kandydatów do ożenku. Przesunięta dorosłość – wydłużył się czas edukacji i osiągania stabilizacji zawodowej, przez co młodzi ludzie znacznie później podejmują decyzję o założeniu rodziny.

– wydłużył się czas edukacji i osiągania stabilizacji zawodowej, przez co młodzi ludzie znacznie później podejmują decyzję o założeniu rodziny. Bariery finansowe – szalejąca inflacja, wysokie ceny mieszkań oraz kosztowne kredyty hipoteczne sprawiają, że wiele par rezygnuje z organizacji wesela ze względów ekonomicznych.

– szalejąca inflacja, wysokie ceny mieszkań oraz kosztowne kredyty hipoteczne sprawiają, że wiele par rezygnuje z organizacji wesela ze względów ekonomicznych. Odwrót od religii – postępująca sekularyzacja, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, bezpośrednio przekłada się na mniejsze zainteresowanie ślubami konkordatowymi.

– postępująca sekularyzacja, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, bezpośrednio przekłada się na mniejsze zainteresowanie ślubami konkordatowymi. Obawy przed rozwodem – doświadczenia rozpadu związków wśród bliskich.

– doświadczenia rozpadu związków wśród bliskich. Zmiana priorytetów życiowych.