Dramat na przejściu dla pieszych. 40-latka potrąciła pieszą i odjechała

67-latka została potrącona na przejściu dla pieszych w Józefowie (ul. Kościuszki),

do zdarzenia doszło około godz. 18:25,

przez pasy przechodziły trzy osoby: kobieta (67 l.) i mężczyźni (43 i 69 l.),

kierująca Oplem 40-latka odjechała z miejsca wypadku,

kobieta zgłosiła się później na komisariat,

Do zdarzenia doszło w środę (11.02) około godziny 18:25 na ulicy Kościuszki w Józefowie. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej przechodzącej przez oznakowane przejście. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze udzielili 67-latce pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie kobieta została przetransportowana do szpitala.

- Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wskazywały na to, że przez przejście dla pieszych przechodziły trzy osoby. Dwóch mężczyzn w wieku 43 i 69 - lat oraz 67 – letnia kobieta. W pewnym momencie piesza została potrącona przez samochód, który odjechał z miejsca wypadku - przekazała starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowa KPP Biłgoraj.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kierującej. W trakcie prowadzonych działań do Komisariatu Policji w Józefowie zgłosiła się 40-letnia mieszkanka powiatu biłgorajskiego. Z jej relacji wynikało, że kierując Oplem potrąciła pieszą, a następnie odjechała. Badanie wykazało, że zarówno kierująca, jak i poszkodowana były trzeźwe. Przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez innego kierowcę przy użyciu kamery samochodowej. Nagranie ma zostać wykorzystane w prowadzonym postępowaniu.

Czytaj też: Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Ukrainiec z nakazem powrotu do kraju

Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku i apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. O dalszym losie 40-latki zdecyduje sąd.

Para śmiertelnie potrąciła 18-latka i uciekła z miejsca zdarzenia

Karambol czterech aut na DK17. Wśród poszkodowanych noworodek. Zdjęcia: