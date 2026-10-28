Chętnych jest wielu, a szczepionek brak. W lubelskich aptekach skończyły się zapasy popularnych preparatów przeciwko grypie

Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie w tym sezonie jest bardzo duże. Jak podaje Centrum e-Zdrowia w sezonie 2026/2027 w województwie lubelskim zaszczepiono już 59 806 osób.

Farmaceuci wskazują, że po preparaty zgłaszają się pacjenci w różnym wieku, jednak największą grupę stanowią osoby starsze.

– Ciężko jest określić to liczebnie, ale zainteresowanie jest duże. Codziennie pacjenci przychodzą i pytają. Najczęściej są to osoby w wieku starszym – mówi Agata Żmudzińska z apteki "Pomocna" przy ul. Krakowskie Przedmieście 23 w Lublinie.

Braki najpopularniejszych preparatów

Problem z dostępnością dotyczy głównie dwóch najczęściej wybieranych rodzajów: Vaxigrip oraz Influvac.

Trudności z ich zakupem narastały stopniowo. W pierwszej kolejności w aptekach zabrakło szczepionki Influvac. Następnie wyprzedały się zapasy Vaxigripu. W aptece przy lubelskim deptaku niedobory są odczuwalne od około 2–3 tygodni. Podobna sytuacja występuje obecnie w większości placówek na terenie całego miasta.

Od przełomu sierpnia i września, tylko w tej jednej aptece sprzedano łącznie około 100 opakowań szczepionek.

Farmaceuci pomagają i zapowiadają nowe dostawy

Choć kupno szczepionki od ręki bywa niemożliwe, farmaceuci starają się ułatwić pacjentom znalezienie preparatu w innych miejscach.

– Niestety pacjenci często dzwonią i przychodzą pytać. Nie chcemy ich zostawiać bez niczego. Zawsze sprawdzamy w systemie, czy gdzieś w okolicy, w innych aptekach, znajdą taką szczepionkę i staramy się pomóc – zaznacza farmaceutka.

Jest jednak dobra wiadomość i sytuacja powinna się wkrótce ustabilizować.

Z naszych informacji wynika, że kolejne partie szczepionki powinny pojawić się na początku listopada.

Zobacz tez naszą galerię zdjęć: Pięć nagrobków uszkodzonych. Volvo wjechało w ogrodzenie cmentarza

Eska Commentary | 27.10.2026