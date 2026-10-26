Dni wolne od pracy w 2027 roku. Już warto planować urlopy, żeby zyskać najwięcej wolnego

Dni ustawowo wolne od pracy w 2027 roku. Oto kalendarz świąt

W 2027 roku przypada 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Część z nich wypada w środku tygodnia, inne przypadają w poniedziałki lub piątki, co ułatwia zaplanowanie dłuższego odpoczynku. Znaczenie ma również to, że dwa święta przypadną w sobotę. W takich przypadkach pracownicy objęci zasadami przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy powinni otrzymać inny dzień wolny. Kalendarz świąt ustawowo wolnych od pracy w 2027 roku przedstawia się następująco:

1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,

– Nowy Rok, 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli,

– Święto Trzech Króli, 28 marca (niedziela) – pierwszy dzień Wielkanocy,

– pierwszy dzień Wielkanocy, 29 marca (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,

– Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja (sobota) – Święto Pracy,

– Święto Pracy, 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,

– Święto Konstytucji 3 Maja, 16 maja (niedziela) – Zielone Świątki,

– Zielone Świątki, 27 maja (czwartek) – Boże Ciało,

– Boże Ciało, 15 sierpnia (niedziela) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,

– Wszystkich Świętych, 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,

– Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia (piątek) – Wigilia Bożego Narodzenia,

– Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia (niedziela) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Warto pamiętać, że od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2027 roku przypadnie w piątek, co w połączeniu z weekendem pozwoli na spokojne przygotowania do świąt i odpoczynek.

Długie weekendy w 2027 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

Osoby, które chcą wykorzystać urlop jak najefektywniej, powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka terminów. Dzięki nim można zyskać dodatkowe dni odpoczynku bez konieczności rezerwowania długiego urlopu. Szczegóły w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Długie weekendy w 2027. Tu zaplanuj urlop

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Jak zaplanować urlop w 2027 roku, żeby zyskać najwięcej wolnego?

Najlepiej już teraz zaznaczyć w kalendarzu terminy, które pozwalają połączyć święta z weekendami. Szczególnie korzystnie wypada Boże Ciało, kiedy jeden dzień urlopu wystarczy, aby uzyskać cztery dni odpoczynku. Podobnie jest w listopadzie, gdy urlop w piątek po Dniu Niepodległości pozwoli przedłużyć weekend.