Dlaczego wyją syreny we wtorek, 21 lipca 2026 w województwie lubelskim? Co się dzieje?

We wtorek 21 lipca 2026 roku w województwie lubelskim zaplanowano wojewódzkie ćwiczenia alarmowe pod kryptonimem ALARM-26. Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że w ciągu dnia w wybranych rejonach mogą zostać uruchomione syreny alarmowe, ale nie będzie to oznaczało realnego zagrożenia.

Jak informuje lukow.pl, działania mają odbywać się w godzinach 7:00-19:00. Przed rozpoczęciem ćwiczeń ma też zostać wysłany jednorazowy Alert RCB. Komunikat wyraźnie podkreśla, że będzie to element szkolenia, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju.

Kiedy i gdzie odbędą się ćwiczenia?

Zapowiedź dotyczy całego województwa lubelskiego, ale źródło nie podaje, które dokładnie miejscowości i powiaty obejmie uruchomienie syren. To ważne zastrzeżenie, bo nie można dziś przesądzić, że sygnały będą słyszalne w każdej gminie czy w każdym mieście regionu.

Z opublikowanej informacji wynika, że syreny mogą zostać włączone tylko w wybranych rejonach. Nie podano też dokładnych godzin ich uruchomienia w ramach całego przedziału od rana do wieczora. Dla mieszkańców oznacza to tyle, że ewentualnych sygnałów można spodziewać się w ciągu dnia, ale bez wskazania konkretnego momentu.

Co może usłyszeć lub otrzymać mieszkaniec?

W trakcie ćwiczeń mogą zostać wykorzystane standardowe sygnały alarmowe. Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, a odwołanie alarmu to ciągły dźwięk syreny, również przez 3 minuty.

Poza samymi syrenami mogą zostać użyte także inne elementy systemu ostrzegania. W komunikacie wskazano wprost, że przed startem ćwiczeń ma zostać wysłany jednorazowy Alert RCB.

To praktyczna informacja zwłaszcza dla osób, które we wtorek będą w pracy, w drodze albo poza miejscem zamieszkania. Kto usłyszy syreny lub otrzyma alert, powinien pamiętać, że zgodnie z komunikatem chodzi o zaplanowane działania szkoleniowe, a nie o rzeczywiste ostrzeżenie.

Właśnie dlatego mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i niereagowanie na sygnały alarmowe nadawane w czasie ćwiczeń. To istotne, bo same dźwięki syren są takie same jak w systemie alarmowania, więc bez wcześniejszej zapowiedzi mogłyby budzić niepokój.

Po co prowadzone są działania?

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie funkcjonowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach z powietrza. Chodzi także o weryfikację procedur współpracy służb oraz ocenę sprawności technicznej syren alarmowych.

Ćwiczenia mają być prowadzone na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W komunikacie podkreślono, że tego typu działania służą doskonaleniu gotowości służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe i mają wspierać podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.lukow.pl/start/ogloszenia-i-komunikaty/6743-cwiczenia-alarm-26-21-lipca-moga-zostac-uruchomione-syreny-alarmowe

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