Czy zdasz maturę 2026 z chemii? Sprawdź się w naszym quizie

Matura 2026 – kiedy egzamin z chemii?

Matura 2026 odbędzie się w maju, a egzaminy pisemne zaplanowano od 4 do 21 maja. Chemia zdawana jest na poziomie rozszerzonym, a więc w ramach sesji egzaminów rozszerzonych między 7 a 21 maja.

Egzaminy ustne trwają od 7 do 30 maja, choć chemia nie obejmuje tej części. Wyniki matury 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca, co dla wielu uczniów będzie momentem decydującym o dalszej edukacji.

Co trzeba umieć na maturę z chemii 2026?

Matura 2026 z chemii wymaga dobrej znajomości podstaw – budowy atomu, układu okresowego, reakcji chemicznych oraz obliczeń stechiometrycznych. Kluczowe są także zagadnienia z chemii organicznej, takie jak węglowodory czy reakcje charakterystyczne.

Egzamin w Formule 2023 kładzie duży nacisk na rozumienie procesów, a nie tylko zapamiętywanie. Dlatego warto ćwiczyć zadania i analizować przykłady. Pomocne są również próbne matury – organizowane m.in. w styczniu dla rozszerzeń.

Quiz jako szybki sprawdzian przed maturą 2026

Rozwiązywanie quizów to prosty sposób na utrwalenie wiedzy i szybkie wychwycenie braków. Kilka minut wystarczy, by sprawdzić podstawy, które są fundamentem każdego zadania maturalnego.

Jeśli przygotowujesz się do matury 2026 z chemii, potraktuj ten quiz jako pierwszy krok. A jeśli wynik nie będzie idealny – masz jeszcze czas, by poprawić swoje umiejętności i podejść do egzaminu z większą pewnością.

Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z chemii? Pytanie 1 z 20 Jaki jest symbol chemiczny sodu? So Na S

Zobacz także: Studenci Politechniki stworzyli wyjątkowy dźwigar. Został doceniony w konkursie

