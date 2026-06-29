Czy to trutka na szczury zabiła ptaki? Nowe wieści w sprawie fontanny na os. Mickiewicza

Bartłomiej Ważny
Bartłomiej Ważny
2026-06-29 18:33

Trutka na szczury była najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci ptaków, które znaleziono pod koniec maja (24.05) w fontannie na os. Mickiewicza w Lublinie. Znaleziono tam truchła łącznie ponad 30 ptaków.

Fontanna z zieloną wodą i kilkoma dyszami, z której wylatują strumienie wody, otoczona kamiennymi murkami. To miejsce, gdzie znaleziono martwe ptaki, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: KWP Lublin/ Facebook

Prokuratura otrzymała właśnie wyniki sekcji zwłok martwych ptaków.

Właśnie wpłynęła do prokuratury opinia biegłego z zakresu weterynarii, w której po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych oraz sekcji zwłok dwóch ptaków znalezionych w tej fontannie, wskazał, że w świetle tej opinii do zgonu przedmiotowych ptaków doszło w okolicznościach zatrucia śmiertelnego na skutek spożycia związku chemicznego o charakterze antykoagulantu, stosowanego powszechnie w preparacie służącym do zwalczania gryzoni – powiedział nam prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Tymczasem, w niedzielę (28.06) znaleziono kolejnego, martwego ptaka, w ten samej fontannie.

Jak podają śledczy, ptaki - mogły się zatruć taką trutką przez przypadek. Śledztwo zostanie najpewniej umorzone.

 Przypomnijmy, w fontannie znaleziono pod koniec maja 30 martwych ptaków. Z kolei wyniki badań wody nie wykazały żadnych niebezpiecznych substancji.

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