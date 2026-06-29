Chciał zaimponować za kierownicą BMW, a trafił za kratki. 29-latek miał na sumieniu więcej niż tylko drift

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Driftujące BMW na celowniku policji w Lublinie
29-letni mieszkaniec Lublina najwyraźniej zapomniał, że jest poszukiwany przez policję. Mężczyzna, zamiast unikać zwracania na siebie uwagi, postanowił popisać się za kierownicą BMW E90. Wieczorem, skręcając z ul. Elsnera w al. Kompozytorów Polskich, celowo wprowadził auto w poślizg. Pech chciał, że cały manewr wykonał niemal tuż przed policyjnym radiowozem.
- "Drift" miał zrobić wrażenie, ale największe wrażenie zrobił w wyniku policyjnej kontroli. Gdy policjanci zatrzymali "driftujące" BMW okazało się, że kierujący pojazdem 29 - latek jest poszukiwany do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Dalszą trasę mężczyźnie wyznaczyli policjanci. Teraz czeka go do odbycia zaległy wyrok - puentuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.
Awantura podczas kontroli 29-latka. Policja ostrzega kierowców
- Mężczyzna w trakcie interwencji, był agresywny, w związku z czym wobec 29 – latka zastosowano środki ochronne. Po zakończonych badaniach został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz czeka go zaległa odsiadka.
Funkcjonariusze zwracają się z apelem:
- Przypominamy, że celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu jest prawnie zabronione i podlega wysokiej grzywnie i jest karane co najmniej 10 punktami karnymi. Może skutkować również cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.