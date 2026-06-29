Chciał zaimponować za kierownicą BMW, a trafił za kratki. 29-latek miał na sumieniu więcej niż tylko drift

Pragnienie popisania się możliwościami starego BMW wzięło górę nad logiką i ściągnęło na kierowcę poważne problemy. 29-letni mieszkaniec Lublina, ukrywający się przed karą 8 lat pozbawienia wolności za narkotyki, zdecydował się na brawurowy drift przez miejskie skrzyżowanie. Niestety dla niego, cały incydent rozegrał się na oczach funkcjonariuszy.