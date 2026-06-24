Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia ESKA

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie, radny złożył dopiero w poniedziałek (22.06), czyli 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.

Jako pierwszy, o sprawie napisał portal Jawny Lublin.

Zapytaliśmy o komentarz samego zainteresowanego.

Ja już nie zamierzam komentować tego tematu. Wszystko co powiedziałem, to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem – powiedział nam w rozmowie telefonicznej radny, Konrad Wcisło.

Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, Seweryn Szczepaniak, który poszedł z tym na policję.

Szczepaniak usłyszał od radnego, że ten ostatni sam zgłosi się na policję i złoży na siebie zawiadomienie. Jak potwierdziliśmy na Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie – radny faktycznie pojawił się na komisariacie i chciał złożyć „samodonos”. Prawo nie przewiduję jednak takiego rozwiązania sprawy. Stąd – decyzja Szczepaniaka o wizycie na policji.

Złożyłem własne zawiadomienie, żeby mieć pewność, że te wszystkie wątki, które ja zauważyłem, będą poruszone w tej sprawie. Więc tak, wczoraj (23.06, przyp. red.) złożyłem zawiadomienie oficjalnie – powiedział nam Seweryn Szczepaniak.

Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku (2025) został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips, od pasa w górę aż do szyi.

Zwróciliśmy się w tej sprawie do Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie – czekamy jeszcze na komentarz urzędników.

Przypomnijmy - za parkowanie na niebieskiej karcie bez odpowiednich uprawnień, grozi mandat w wysokości 800 zł oraz 5 punktów karnych.

Taki pojazd może być też odholowany na koszt właściciela.