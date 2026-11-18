Czy można ubierać choinkę w listopadzie?

Mogłoby się wydawać, że do świąt jeszcze mnóstwo czasu, lecz sklepy, galerie handlowe czy telewizja już po dniu Wszystkich Świętych zaczęły intensywnie pokazywać świąteczne ozdoby, reklamy czy propozycje filmów na zimowy wieczór. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób jeszcze przed grudniem myśli np. nad wyciągnięciem i przystrojeniem choinki.

Wśród części osób pojawiają się jednak wątpliwości, czy tak wczesne przygotowania do Bożego Narodzenia są zgodne z tradycją katolicką. Niektórzy uważają, że z dekorowaniem domu należy poczekać przynajmniej do rozpoczęcia Adwentu, inni trzymają się zwyczaju ubierania drzewka dopiero w Wigilię. Czy zatem przystrojenie choinki już w listopadzie jest grzechem?

Choinka w listopadzie to grzech? Kościół stawia sprawę jasno

Osoby, które nie mogą doczekać się świątecznej atmosfery, nie muszą obawiać się religijnych konsekwencji listopadowego dekorowania domu. Kościół katolicki nie ustanowił bowiem przepisu, który określałby konkretny dzień, w którym wierni mogą ubrać choinkę. Nie ma również zakazu, który zabraniałby ustawienia świątecznego drzewka jeszcze przed rozpoczęciem Adwentu.

Warto przy tym pamiętać, że sama choinka jest przede wszystkim elementem bożonarodzeniowej tradycji, a nie obowiązkiem religijnym. Jej wcześniejsze pojawienie się w salonie nie stanowi więc samo w sobie grzechu, podobnie jak jej brak.

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Kiedy tradycyjnie ubierano choinkę?

Mało kto o tym wie, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu w wielu polskich domach choinkę przystrajano dopiero 24 grudnia. Przygotowanie drzewka było jednym z ważniejszych elementów wigilijnego dnia, a w dekorowaniu często uczestniczyła cała rodzina.

Na gałązkach pojawiały się wówczas przede wszystkim naturalne ozdoby. Wykorzystywano jabłka, orzechy, cukierki, papierowe łańcuchy czy własnoręcznie przygotowane dekoracje.

Z biegiem lat zmienił się jednak termin przygotowywania świątecznego drzewka. Wiele rodzin wybiera 6 grudnia, czyli mikołajki, inne decydują się na dekorowanie domu już pod koniec listopada. Nie ma jednak jednej daty, której wszyscy musieliby przestrzegać.