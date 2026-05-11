Czołowe zderzenie busa z osobówką pod Lublinem. Nie żyje 72-latek

Śmiertelny wypadek w Konopnicy. Zderzenie busa z Audi

Do koszmarnego w skutkach wypadku doszło w okolicach godziny 14:15 na starej trasie prowadzącej z Lublina do Bełżyc. To właśnie w miejscowości Konopnica czołowo zderzyły się ze sobą osobowe Audi oraz bus przewożący pasażerów. Służby medyczne stoczyły heroiczną walkę o życie 72-letniego kierowcy osobówki, ale niestety mężczyzna zmarł po przetransportowaniu do szpitala. Skala tego zdarzenia jest ogromna, ponieważ rannych zostało blisko dwadzieścia osób, które błyskawicznie rozwieziono do okolicznych placówek medycznych.

Rejon wypadku natychmiast zaroił się od wszelkiego rodzaju służb ratunkowych. Na miejscu intensywnie pracowali strażacy, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji. W działaniach uczestniczył również powołany biegły sądowy, którego wiedza ma pomóc śledczym w precyzyjnym zrekonstruowaniu przebiegu oraz głównych przyczyn tej drogowej tragedii.

„Dzisiaj około godziny 14:15 w Konopnicy, na starej drodze Lublin–Bełżyce, doszło do czołowego zderzenia pasażerskiego busa z samochodem osobowym marki Audi. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz biegły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 20 osób zostało przewiezionych do szpitali. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują oględziny i ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny tego wypadku. Apelujemy o ostrożność za kierownicą. Chwila nieuwagi na drodze może mieć bardzo poważne konsekwencje” – przekazała lubelska policja.

