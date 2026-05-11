14-latka potrącona na przejeździe dla rowerów. 85-latek za kierownicą nie miał szans

Adrian Teliszewski
2026-05-11 18:48

W Zamościu 14-latka wjechała na przejazd dla rowerów wprost pod nadjeżdżający samochód. 85-letni kierowca nie zdołał uniknąć uderzenia, a dziewczyna upadła na jezdnię. Doznała obrażeń wymagających hospitalizacji.

Wypadek w Zamościu. Nastolatka potrącona na przejeździe dla rowerów

Funkcjonariusze drogówki szybko zjawili się na ulicy Dzieci Zamojszczyzny, by zbadać okoliczności zdarzenia. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 14-latka jechała ciągiem pieszo-rowerowym. Nagle, nie sprawdzając sytuacji na drodze, wjechała na przejazd rowerowy prosto przed jadącego Citroena. Pojazdem kierował 85-latek z Zamościa. Mężczyzna nie był w stanie zareagować na czas. Nastolatka uderzyła w samochód i wylądowała na asfalcie.

Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Ranna 14-latka potrzebowała natychmiastowej opieki. Została przewieziona karetką do zamojskiego szpitala, gdzie zajęli się nią medycy. Zamojska policja zbadała też stan trzeźwości uczestników wypadku. Okazało się, że zarówno 85-letni kierowca, jak i nastoletnia rowerzystka nie byli pod wpływem alkoholu.

Policja przypomina o zasadach na przejeździe

Trwa policyjne dochodzenie mające na celu ustalenie szczegółowego przebiegu incydentu. Mundurowi apelują o rozwagę, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych.

„Pamiętajmy, że rowerzysta, który znajduje się już na przejeździe dla rowerów, ma pierwszeństwo przed samochodem” – podkreślają policjanci. „Jednak cyklista, który dopiero zbliża się do przejazdu i zamierza na niego wjechać, takiego pierwszeństwa nie ma i nie może wjechać bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Wcześniej kierujący jednośladem powinien upewnić się, że kierowca auta go widzi i ustąpi mu pierwszeństwa”

