Czego nie wolno w Wielkim Tygodniu? O tych zakazach mało kto wie, a wiernych obowiązują

Święta Wielkanocne 2026

Wielkanoc w 2026 roku przypada 5 kwietnia, co jest stosunkowo wczesnym terminem. Dla osób wierzących to najważniejsze święto w roku, zawsze celebrowane w niedzielę pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Zanim jednak katolicy usiądą do świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną, muszą przejść przez Wielki Tydzień, który nakłada na nich określone reguły postępowania.

Wielki Tydzień Wielkanocny – co to za czas?

Wielki Tydzień to finałowy etap Wielkiego Postu, trwający od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej. W tym roku okres ten rozpoczął się 29 marca i zakończy 5 kwietnia. Jest to czas obfitujący w liturgie i tradycje ludowe, ale wymaga od wiernych przestrzegania kilku istotnych zasad związanych z duchowym wyciszeniem.

Czego nie robić podczas Wielkiego Tygodnia? Lista zakazów

Wielki Tydzień ma być dla osób wierzących okresem zadumy i wewnętrznego skupienia. Z tego powodu w tych dniach zaleca się unikanie następujących zachowań:

uczestnictwa w imprezach,

organizowania hucznych spotkań ze znajomymi,

nadużywania alkoholu,

spożywania potraw mięsnych w Wielki Piątek,

pomijania praktyk religijnych,

wdawania się w konflikty i kłótnie,

życia w ciągłym biegu i pośpiechu.

W tym wyjątkowym okresie wierni powinni zrezygnować z pogoni za dobrami materialnymi. Zamiast spędzać czas w centrach handlowych, warto poświęcić go na modlitwę i refleksję nad sensem świąt.

Czy można robić urodziny w Wielki Post? Odpowiedź księdza

Często pojawia się dylemat, czy w trakcie Wielkiego Postu można organizować przyjęcia urodzinowe. Wierni zastanawiają się, czy celebrowanie własnego lub bliskiej osoby święta stanowi dopuszczalny wyjątek od postnych rygorów. Jak uspokaja duchowny, nie ma powodów do nadmiernych obaw w tej kwestii.