Czas zatrzymany zdjęciem. Zbliża się Wschodni Festiwal Fotografii

Oficjalne otwarcie trzeciego Wschodniego Festiwalu Fotografii odbędzie się 6 czerwca o godzinie 19:30 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Tegoroczny program jest bardzo różnorodny. Zobaczymy zarówno wystawy uznanych mistrzów fotografii, jak i twórców młodego pokolenia oraz artystów z Polski i zagranicy. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wystawa Krzysztofa Gierałtowskiego "Indywidualności polskie". To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć pracę jednego z najwybitniejszych polskich fotografów portretowych. Bardzo ciekawie zapowiada się również wystawa Łukasza Spychały, który od lat rozwija własny charakterystyczny język fotograficzny - zachęca Wojciech Nieśpiałowski producent Wschodniego Festiwalu Fotografii.

Wystawy w Lublinie będzie można zobaczyć m.in. w Centrum Spotkania Kultur, Galerii Labirynt, Bibliotece Azyl czy Klasztorze Ojców Dominikanów. Fotografie będzie można zobaczyć także w innych miastach regionu m.in. Białej Podlaskiej, Zamościu czy Chełmie.

Nie trzeba być fotografem. Wystarczy ciekawość. Żyjemy w czasach, kiedy każdego dnia przewijamy setki obrazów na ekranach telefonów. My chcemy na chwilę zatrzymać uwagę przy fotografiach, które naprawdę mają coś do powiedzenia. A jeżeli po wyjściu z wystawy ktoś spojrzy trochę inaczej na świat albo po prostu zapamięta jedno zdjęcie na dłużej, to znaczy, że było warto - dodaje Nieśpiałowski.

Pełen harmonogram i lokalizację wystaw znajdziecie tutaj.

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