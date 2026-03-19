Ćwiczenia służb w Lublinie. W scenariuszu: rakiety, atak dronów i wielu rannych

Aleksandra Mazur
2026-03-19 16:25

Lublin został zaatakowany. Na miasto spadają rakiety, trwa atak dronów, jest wielu rannych, a szpitale są ewakuowane – to scenariusz ćwiczeń jakie odbywały się w czwartek w piwnicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Powstało tam doraźne miejsce pomocy medycznej ludziom.

i

Autor: OW

Posłuchaj jak wyglądały ćwiczenia „Piwnica”:

Mediateka.pl

W ćwiczeniach wzięło udział około 80 osób. Byli to ratownicy medyczni żołnierze Obrony Terytorialnej, a także studenci. 

Lublin Radio ESKA Google News