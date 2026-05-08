Co Ukraińcy zrobią po zakończeniu wojny? Spora grupa ma jeden plan: zostać w Polsce

Raport Personnel Service: Ukraińcy mają jasne plany dotyczące powrotu

Zakończenie działań zbrojnych za naszą wschodnią granicą bez wątpienia wpłynie na polską gospodarkę i życiowe wybory milionów uchodźców. Z najnowszej edycji "Barometru Polskiego Rynku Pracy" opracowanego przez firmę Personnel Service wynika, że przeważająca część Ukraińców wcale nie myśli o wyjeździe.

Znaczący odsetek tych, którzy już zadomowili się w Polsce, wiąże swoją przyszłość właśnie z naszym krajem. Autorzy raportu przyjrzeli się z bliska nastrojom, perspektywom zawodowym oraz motywacjom obywateli Ukrainy w obliczu ewentualnego pokoju i konieczności odbudowy ich państwa.

Zdecydowana większość Ukraińców wybiera życie w ojczyźnie

Dane płynące z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" są jednoznaczne. Okazuje się, że aż 88 procent ukraińskich obywateli nie zamierza opuszczać swojego kraju w poszukiwaniu pracy po ustaniu walk. Myśl o zarobkowej emigracji dopuszcza zaledwie 8 procent ankietowanych.

W tej niewielkiej grupie dominują przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy są aktywni na rynku pracy. Specjaliści zwracają jednak uwagę, że dla części z nich praca w Polsce może być jedynie krótkoterminowym sposobem na podreperowanie domowego budżetu w powojennych realiach.

Zdecydowana większość Ukraińców chce zostać w kraju i odbudować ojczyznę, co jest zrozumiałe i naturalne. Jednocześnie dane pokazują, że wśród młodych i aktywnych zawodowo ta otwartość na wyjazd jest wyraźnie wyższa. Można założyć, że część z nich, szczególnie w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny, będzie chciała czasowo poprawić swoją sytuację finansową [...] – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service, personnelservice.pl.

W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

Wielu Ukraińców widzi swoją przyszłość w Polsce na stałe

Zgromadzone dane rzucają również światło na istotne przesunięcie w postawach Ukraińców przebywających obecnie nad Wisłą. Wyniki wskazują, że już 38 procent badanych z tej grupy chciałoby osiedlić się u nas na stałe. Taki zamiar najczęściej wyrażają osoby w przedziale wiekowym od 35 do 44 lat. Są to przeważnie ludzie, którzy zdążyli już poznać polski język, tutejsze realia i uwarunkowania zawodowe. Spora część z nich wykonuje pracę, która wymaga odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia.