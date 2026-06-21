Dlaczego tak łatwo coś przeoczyć?

W codziennym pośpiechu rzadko zatrzymujemy się nad szczegółami. Przechodzimy obok tych samych miejsc, patrzymy na znajome obrazy i automatycznie uznajemy, że wszystko jest takie, jak być powinno. Tymczasem to właśnie drobne elementy - często ukryte na widoku - decydują o tym, czy coś wydaje się "normalne", czy jednak budzi wątpliwość. Nasz dzisiejszy artykuł to krótka przerwa od szybkiego scrollowania i okazja, by sprawdzić, jak działa twoja uwaga. Na poniższych zdjęciach nic nie jest przypadkowe, ale też nie wszystko jest takie, jak się wydaje i jakie być powinno. Znajdziecie błędy?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Większość osób nie widzi, co jest nie tak na tych zdjęciach

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Spostrzegawczość w erze scrollowania

Jeszcze kilkanaście lat temu oglądaliśmy m.in. zdjęcia inaczej: dłużej, uważniej, często w większym skupieniu. Dziś dominują:

krótkie formy wideo,

szybkie przewijanie feedu,

treści na sekundę uwagi.

Krótkie filmiki na mediach społecznościowych nauczyły nas jednego: oceniać wszystko w ułamku sekundy. Niestety, ale ma to skutki uboczne i nie trzeba być naukowcem, aby je zauważyć. Dziś większość z nas nie ogląda, nie czyta, a "skanuje". Łatwiej jest nam więc cos przeoczyć oraz oczywiście trudniej utrzymać uwagę na szczególe. Przejrzenie powyższej galerii i skupienie się na znalezieniu błędu może być dla sporej części osób wyzwaniem.

Świat dekady temu wyglądał inaczej. Był bardziej "low cortisol"

Jeszcze kilkanaście lat temu codzienność wyglądała inaczej - nie towarzyszył jej nieustanny strumień powiadomień, krótkich filmów i przewijanych w nieskończoność treści. Informacje docierały wolniej, a uwaga nie była rozbijana na setki bodźców w ciągu minuty. Ludzie częściej zatrzymywali się na dłużej przy jednym obrazie, rozmowie czy artykule, bo nie zawsze zaraz po nim czekało coś kolejnego. W efekcie więcej rzeczy miało szansę zostać zauważonych, zapamiętanych i przemyślanych - bez presji natychmiastowej zmiany uwagi. Mówiąc więc językiem współczensje młodzieży, wszystko i wszyscy mieli "low cortisol".