Dzień Żeglarza nad Zalewem Zemborzyckim. Świętowali 30-lecie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej [GALERIA]

Od 11.30 do 18 chętni Lublinianie mogli bezpłatnie popływać na żaglówkach i motorówce. W programie znalazły się również różnorodne warsztaty oraz okazja, by porozmawiać o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. A po 18 koncert - Grzegorz Janczak Szanty.

Wydarzenie zorganizowano z okazji 30-lecia Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tej imprezy!

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