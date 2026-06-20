Dzień Żeglarza nad Zalewem Zemborzyckim. Świętowali 30-lecie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej [GALERIA]

Nad Zalewem Zemborzyckim poczuć można było w sobotę namiastkę żeglarstwa! Za nami Dzień Żeglarza. Z tej okazji można było za darmo wziąć udział w kursach żeglarskich i motorowodnych.
Od 11.30 do 18 chętni Lublinianie mogli bezpłatnie popływać na żaglówkach i motorówce. W programie znalazły się również różnorodne warsztaty oraz okazja, by porozmawiać o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. A po 18 koncert - Grzegorz Janczak Szanty.
Wydarzenie zorganizowano z okazji 30-lecia Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tej imprezy!
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Jak celować z broni i nieść pierwszą pomoc, czyli Militaria w Lublinie