Zaduszki 2026. Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy i szkoły?

Zaduszki 2026. Kiedy wypada Dzień Zaduszny?

Dzień Zaduszny w 2026 roku przypada w poniedziałek, 2 listopada. To dzień modlitwy za zmarłych, szczególnie za dusze oczekujące zbawienia. Zaduszki następują bezpośrednio po uroczystości Wszystkich Świętych, obchodzonej 1 listopada.

W tym czasie wiele osób odwiedza cmentarze, zapala znicze na grobach bliskich i uczestniczy w nabożeństwach w intencji zmarłych. Choć Zaduszki są ważnym dniem w tradycji katolickiej, nie mają takiego samego statusu jak Wszystkich Świętych.

Czy 2 listopada 2026 jest dniem wolnym od pracy?

Poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Dzień Zaduszny nie znajduje się w katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy, dlatego większość pracowników będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z normalnym harmonogramem.

Warto pamiętać, że 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku przypada jednak w niedzielę, dlatego nie oznacza to dodatkowego dnia wolnego w poniedziałek, 2 listopada.

Czy w Zaduszki 2026 trzeba iść do szkoły?

2 listopada 2026 roku nie jest ogólnopolskim dniem wolnym od zajęć szkolnych. Uczniowie powinni więc pójść do szkoły zgodnie z planem lekcji, chyba że dana placówka samodzielnie ustaliła ten dzień jako wolny od zajęć dydaktycznych.

Przed Zaduszkami warto sprawdzić kalendarz roku szkolnego oraz komunikaty swojej szkoły. Decyzje dotyczące dodatkowych dni wolnych mogą zależeć od dyrekcji placówki.

Czy Zaduszki 2026 oznaczają długi weekend? [2 LISTOPADA]

W 2026 roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, 1 listopada, a Zaduszki w poniedziałek, 2 listopada. Ponieważ Dzień Zaduszny nie jest ustawowo wolny od pracy, sam układ tych dat nie oznacza automatycznie długiego weekendu.

Osoby, które chciałyby przedłużyć sobie odpoczynek, mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego, o ile pozwala na to organizacja pracy i pracodawca zaakceptuje termin.