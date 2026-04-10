Chciała pieszo przejść S17 i dojść do Lublina. Zatrzymali ją policjanci

Niebezpieczna wędrówka nocą

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia około godziny 0:40 na trasie S17 na wysokości Garwolina. Zaniepokojony kierowca zauważył kobietę idącą poboczem ekspresówki i natychmiast powiadomił służby. Jak relacjonowano, piesza ubrana była na czarno, przez co była bardzo słabo widoczna dla innych uczestników ruchu.

Na miejsce skierowano patrol policji, który szybko odnalazł 44-latkę. Kobieta poruszała się tuż przy jezdni, po której z dużą prędkością poruszały się samochody. Każda chwila mogła zakończyć się dramatem.

Ostatni etap prac na S17 w miejscowości Zakręt. Estakady robią wrażenie

„Chciała dojść do Lublina”

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta planowała pieszo dotrzeć do Lublina. Jej decyzja była skrajnie niebezpieczna – obecność pieszych na drogach ekspresowych jest całkowicie zabroniona.

Policjanci podjęli wobec niej czynności i zastosowali postępowanie mandatowe. Najważniejsze było jednak zapewnienie jej bezpieczeństwa. Funkcjonariusze pomogli kobiecie opuścić ruchliwą trasę i przewieźli ją na stację PKP, skąd mogła kontynuować podróż w bezpieczny sposób.

Policja ostrzega: to igranie z życiem

To kolejne w ostatnich dniach zdarzenie z udziałem pieszych na drodze ekspresowej. Policjanci podkreślają, że takie zachowania stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla samych pieszych, ale również dla kierowców.

Drogi ekspresowe, takie jak S17 prowadząca m.in. w kierunku Lublina, są przystosowane do szybkiego ruchu pojazdów. Pojawienie się na nich pieszego, szczególnie w nocy i bez elementów odblaskowych, może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korzystanie z takich tras pieszo jest nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim skrajnie niebezpieczne.

Zobacz także: Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 17 w powiecie puławskim

