Jakie projekty zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu?

Ponad 93,5 mln zł zostało przydzielone 89 samorządom w województwie lubelskim na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Wojewoda Krzysztof Komorski osobiście wręczył umowy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Fundusze te zostaną wykorzystane na budowę, modernizację oraz wyposażenie magazynów obrony cywilnej, a także na tworzenie miejsc doraźnego schronienia i ukrycia, ujęć wody oraz zakup karetki.

Sekretarz Lublina, Andrzej Wojewódzki, poinformował, że miasto otrzymało blisko 13,5 mln zł na ochronę ludności i obronę cywilną. W ciągu roku suma ta przekroczyła już 30,5 mln zł. Fundusze te zostaną przeznaczone na modernizację 10 schronów oraz przygotowanie dokumentacji dla około 30 budowli ochronnych. "Środki te będą przeznaczone również na przygotowanie 10 z 27 centrów odporności dzielnicowej, ulokowanych przede wszystkim na bazie placówek oświatowych" – dodał.

Jakie są plany na przyszłość w zakresie ochrony cywilnej?

Starosta łęczyński Łukasz Reszka ogłosił pozyskanie ponad 15 mln zł na budowę podziemnego parkingu przy szpitalu, który w razie potrzeby może służyć jako miejsce ewakuacji lub schronienia. "Kompletujemy dokumenty, przygotowujemy się do realizacji inwestycji" – uzupełnił.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej został opracowany na podstawie ustawy obowiązującej od początku ubiegłego roku. Skupia się na takich działaniach jak inwentaryzacja i zwiększenie zasobów ochrony ludności, budowa i modernizacja schronów, rozwijanie zdolności reagowania na zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych i wojennych.

Jakie zmiany wprowadzono w programie OLiOC?

W listopadzie 2025 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą zasady Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dzięki temu samorządy mogą inwestować w nowe technologie, finansować szkolenia operatorów dronów, ochronę dóbr kultury w czasie kryzysu oraz lepiej inwestować w infrastrukturę ochronną i sprzęt. Łączny budżet programu na lata 2025-2026 to 34 miliardy złotych.

Źródło PAP.