Chcą ograniczyć do minimum pożary w lasach. Zaplanowali na ten cel ponad 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku

- Szkolimy się, a także kupujemy nowe sprzęty, które pomagają nam walczyć z pożarami. Wyposażamy nasze nadleśnictwa w samochody patrolowo-gaśnicze, kupujemy nowe kamery, budujemy nowe wieże przeciwpożarowe, ale też od kilku lat korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń, jakimi są drony. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie mamy 36 dronów. Przez wiele lat z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych był czarterowany samolot. Od roku 2025 używamy śmigłowca. Przygotowujemy rok rocznie około 500 km pasów przeciwpożarowych. Do dyspozycji mamy również 16 wozów patrolowo-gaśniczych rozmieszczonych mniej więcej równomiernie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, które są często pierwsze na miejscu pożaru - mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie.
Dodatkowo do 2027 roku na doskonalenie systemu przeciwpożarowego w całej Polsce ma trafić 160 mln zł w ramach programu FEnIKS. Z terenów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie bierze w nim udział 12 nadleśnictw (Chotyłów, Gościeradów, Janów Lubelski, Kraśnik, Parczew, Puławy, Rozwadów, Rudnik, Sobibór, Świdnik, Włodawa, Zwierzyniec). Środki zostaną przeznaczone na nowe zbiorniki retencyjne, na odnowę już istniejących, na renowację lub nowe wieże przeciwpożarowe i na udoskonalenie punktów alarmowo – dyspozycyjnych.
Zobacz także naszą galerię zdjęć: Województwo lubelskie z nową atrakcją. Spacer po bagnach bez zamoczenia butów