Cennik za "dar ołtarza" wywołuje burzę. Duchowni mają konkretne wymagania wobec rodziców

Pierwsza Komunia Święta 2026. Gigantyczne wydatki dla rodzin

Pierwsza Komunia Święta to kluczowy moment w życiu każdego katolickiego dziecka, jednak współcześnie obrzęd ten mocno oddalił się od swojego wyłącznie duchowego wymiaru. Organizacja uroczystości przekształciła się w potężne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe, z którym muszą mierzyć się dorośli. Rodziny muszą liczyć się z wynajęciem sali, zakupem drogich prezentów oraz sfinansowaniem wystawnego przyjęcia, co dla wielu domowych budżetów stanowi bardzo poważne i stresujące obciążenie w dobie rosnącej inflacji.

Dar ołtarza na komunię. Księża dyktują stawki rodzicom

Nierozerwalnym elementem wiosennych uroczystości pozostaje przekazanie parafii specjalnego upominku - daru ołtarza. Teoretycznie powinna być to niewymuszona forma podziękowania za przygotowanie dzieci do sakramentu, jednak rzeczywistość często brutalnie weryfikuje te założenia. Wielu opiekunów musi zmierzyć się z odgórnie narzuconymi cennikami podczas obowiązkowych spotkań organizacyjnych.

Konflikty wybuchają najczęściej w momencie, gdy księża przestają delikatnie sugerować swoje potrzeby, a zaczynają wprost domagać się zakupu konkretnych, niezwykle kosztownych sprzętów liturgicznych. O rosnących roszczeniach informują zbulwersowani internauci.

Ksiądz życzy sobie kwotę 2 tys. zł na komunię jako prezent + renowacja jakiegoś krzyża, którą mają zrobić rodzice osobiście na początku maja. Czy to nie przesada? - relacjonowali rodzice na grupach komunijnych na Facebooku, cytuje portal Fakt.pl.

Koszty pierwszej komunii rosną. Tradycja przegrywa z komercją

Z pierwotnej, skromnej idei ofiarowania liturgicznego daru pozostało dziś bardzo niewiele. Zwyczaj ten uległ całkowitej komercjalizacji, stając się kolejnym punktem na długiej liście obowiązkowych opłat komunijnych. Trzeba pamiętać, że zrzutka na wyposażenie świątyni to tylko wierzchołek góry lodowej, a zaraz po niej na rodziców czekają rachunki za ubrania, dekoracje oraz opłacenie fotografów. Zjawisko to wpisuje się w szerszy trend nieustannego pompowania kosztów związanych z sakramentami, co coraz częściej irytuje wiernych i skłania do dyskusji o sensie wystawnych obchodów.