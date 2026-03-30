Akcja celników i straży granicznej w powiecie bialskim

Na obszarze powiatu bialskiego doszło do zatrzymania samochodu dostawczego przez połączone siły funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Lublina oraz miejscowej Straży Granicznej. Akcja mundurowych nie była przypadkowa, ponieważ wcześniej zgromadzono wiarygodne informacje sugerujące wykorzystanie tego pojazdu do przemytu nielegalnych towarów objętych akcyzą.

Szybko wyszło na jaw, że operacyjne ustalenia stróżów prawa były w pełni trafione. Część transportowa kontrolowanego samochodu była szczelnie załadowana kartonami z wyrobami tytoniowymi. Ostatecznie mundurowym udało się zarekwirować blisko 1,8 miliona sztuk papierosów, które reprezentowały kilka odmiennych marek.

Nielegalne papierosy z Białorusi ukryte w dostawczaku

Jak poinformowali śledczy, zarekwirowany asortyment był oznaczony wyłącznie białoruskimi banderolami, co całkowicie wykluczało go z legalnej sprzedaży na terytorium naszego kraju. Według wstępnych obliczeń, rynkowa wartość zabezpieczonej w ten sposób kontrabandy wynosi ponad 1,5 miliona złotych.

Przemytnicy dokładnie zaplanowali logistykę, układając paczki w sposób pozwalający na całkowite wypełnienie paki busa. Taki profesjonalny sposób załadunku świadczy o wysoce zorganizowanym charakterze tego nielegalnego procederu, w który najprawdopodobniej zaangażowana była większa grupa osób.

Zatrzymani przemytnicy z województwa lubelskiego odpowiedzą przed sądem

Służby ujęły w tej sprawie dwóch obywateli Polski, którzy na co dzień zamieszkują teren województwa lubelskiego. Mężczyźni zostali już oficjalnie oskarżeni o posiadanie i transportowanie nielegalnych towarów akcyzowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełnione przestępstwa skarbowe mogą trafić za kratki nawet na trzy lata, a ponadto grożą im wysokie kary finansowe.

Na poczet przyszłych kar zarekwirowano nie tylko same wyroby tytoniowe, ale również samochód dostawczy służący do popełnienia przestępstwa. Dalsze dochodzenie w tej sprawie na bieżąco nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, natomiast czynności operacyjne wykonują funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie.

Służby oficjalnie podkreślają, że postępowanie ma charakter otwarty i niewykluczone są kolejne kroki. Obecnie kryminalni skupiają się na dokładnym ustaleniu źródła pochodzenia papierosów oraz identyfikacji osób, do których ten wielomilionowy ładunek miał ostatecznie trafić.

