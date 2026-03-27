Bulwar WOŚP w Lublinie? Radni zagłosowali

17 radnych było za, 12 przeciw. Uchwałę poparli wszyscy obecni radni z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, przeciw byli radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

12 marca Rada Dzielnicy Śródmieście przekazała, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi - Bulwar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas głosowania było obecnych 10 członków rady dzielnicy - za poparciem wniosku były dwie osoby, jedna osoba się wstrzymała, a siedem osób było przeciw.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przyłącza się i przychyla do zdania i opinii Rady Dzielnicy, czyli do zdania wyrażonego przez mieszkańców w tej sprawie - komentował w trakcie obrad radny Robert Derewenda przewodniczący Klubu PIS.

W odpowiedzi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Ryfka podkreśliła, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomogła wielu ludziom.

W związku z czym chciałam powiedzieć, że ja z pewnością zagłosuję nad nadaniem temu bulwarowi imienia właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo ona powinna być w sercu każdego prawdziwego Polaka - komentowała wiceprzewodnicząca Ryfka.

Pomysł nadania nazwy WOŚP jednemu z miejsc w Lublinie pojawił się już w ubiegłym roku. W styczniu projekt zaprezentowali radni Anna Glijer, Marcin Bubicz, Zbigniew Jurkowski i Jarosław Pakuła.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie

