Rozbój przez koszulkę piłkarską. 17-latek i 19-latek staną przed sądem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-26 7:53

Zwykły spacer ulicą zakończył się brutalnym atakiem. W Międzyrzecu Podlaskim 41-letni mężczyzna został pobity i okradziony z koszulki z logo drużyny piłkarskiej. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych – 17-latka i 19-latka.

Młody mężczyzna w kajdankach prowadzony przez policjantów obok radiowozu pod budynkiem. Zdjęcie ilustruje brutalny atak i rozbój w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie pobito 41-latka za koszulkę. Więcej o zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe

Śledczy ustalili, że do zdarzenia doszło w sobotę na jednej z ulic Międzyrzeca Podlaskiego. Pokrzywdzony szedł ulicą ubrany w koszulkę przedstawiającą barwy jednej z drużyn piłkarskich. Według policji właśnie ten element stroju zwrócił uwagę dwóch młodych mężczyzn, którzy postanowili odebrać mu odzież.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 17-latek zaatakował 41-latka, zadając mu ciosy i kopiąc go. Kiedy mężczyzna przewrócił się na jezdnię, napastnicy mieli zerwać z niego koszulkę. W działaniach młodszego sprawcy uczestniczył również 19-latek. Po zabraniu odzieży obaj uciekli z miejsca zdarzenia.

- Policjanci ustalili, że pokrzywdzony w żaden sposób nie prowokował agresorów. Tym chodziło o odebranie koszulki przeciwnej drużyny piłkarskiej - przekazała aspirant Katarzyna Gągolińska.

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Sprawą zajęli się kryminalni z Międzyrzeca Podlaskiego. Dzięki przeprowadzonym czynnościom szybko ustalili tożsamość podejrzanych oraz miejsce, w którym przebywali. Już dzień po rozboju obaj mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zostali zatrzymani. 17-latek i 19-latek usłyszeli zarzuty rozboju. Prokuratura zastosowała wobec nich policyjny dozór, natomiast o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

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