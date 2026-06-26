Rozbój przez koszulkę piłkarską. 17-latek i 19-latek staną przed sądem

Śledczy ustalili, że do zdarzenia doszło w sobotę na jednej z ulic Międzyrzeca Podlaskiego. Pokrzywdzony szedł ulicą ubrany w koszulkę przedstawiającą barwy jednej z drużyn piłkarskich. Według policji właśnie ten element stroju zwrócił uwagę dwóch młodych mężczyzn, którzy postanowili odebrać mu odzież.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 17-latek zaatakował 41-latka, zadając mu ciosy i kopiąc go. Kiedy mężczyzna przewrócił się na jezdnię, napastnicy mieli zerwać z niego koszulkę. W działaniach młodszego sprawcy uczestniczył również 19-latek. Po zabraniu odzieży obaj uciekli z miejsca zdarzenia.

- Policjanci ustalili, że pokrzywdzony w żaden sposób nie prowokował agresorów. Tym chodziło o odebranie koszulki przeciwnej drużyny piłkarskiej - przekazała aspirant Katarzyna Gągolińska.

Sprawą zajęli się kryminalni z Międzyrzeca Podlaskiego. Dzięki przeprowadzonym czynnościom szybko ustalili tożsamość podejrzanych oraz miejsce, w którym przebywali. Już dzień po rozboju obaj mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zostali zatrzymani. 17-latek i 19-latek usłyszeli zarzuty rozboju. Prokuratura zastosowała wobec nich policyjny dozór, natomiast o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.