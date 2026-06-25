Kolejny koziołek zamieszkał w Lublinie. Tym razem to księgowy Stefan

- Stefan jest imieniem nieprzypadkowym, jest uhonorowaniem osoby prezesa oddziału lubelskiego Stefana Czerwińskiego, który prezesuje oddziałowi najdłużej, już 23 lata. Jego zaangażowanie w rozwój stowarzyszenia, wsparcie środowiska księgowych na zawsze zapisze się na kartach historii. A co symbolizuje sam koziołek? Oczywiście księgowego. Bez księgowego w żadnej instytucji, firmie, samorządzie nie jest możliwe prowadzenie działalności, nie jest możliwy rozwój. To on dba o finanse, to on dba o to, żeby liczby mówiły prawdę i żeby dane były rzetelne - mówi Małgorzata Kamieniecka, wiceprezes oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Figurka Stefana pojawiła się z okazji zbliżającego się 100-lecia oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- Zdecydowaliśmy się też na współpracę właśnie z księgowymi i postawienie czegoś innego, po prostu nie tylko w miejscach historycznych, ale właśnie też w takim miejscu jak to, które troszeczkę jest takie na uboczu, ale właśnie jest fajne, bo będzie można go dobrze sobie obfotografować. Bardzo nas cieszy to, że w tym miejscu akurat powstał ten koziołek z tego względu, że kolejny koziołek znajduje się przy Politechnice Lubelskiej, więc jakby uzupełnia taki Szlak Koziołka, gdzie każdy może sobie iść i po prostu zwiedzać koziołki w stronę starego miasta, gdzie jest ich najwięcej - mówi Norbert Podleśny z Fundacji Lubelskie Koziołki.