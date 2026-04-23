Bracia w kominiarkach okradli plebanię i uciekli. Zatrzymał ich policyjny pościg

Włamanie na plebanię w gminie Jarczów. Złodzieje wynieśli gotówkę

Incydent miał miejsce w ubiegłą niedzielę na terenie gminy Jarczów. Wykorzystując nieobecność duchownego, przestępcy sforsowali zamek w drzwiach i dostali się do środka plebanii. Łupem złodziei padło około 18 tysięcy złotych.

Mężczyźni w kominiarkach błyskawicznie uciekli z miejsca zdarzenia, odjeżdżając autem w kierunku województwa podkarpackiego. Ich ucieczka została jednak szybko przerwana dzięki zdecydowanym działaniom służb.

Pościg za złodziejami. Policja zablokowała im drogę

W akcję poszukiwawczą włączyli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspierani przez rzeszowskich policjantów oraz funkcjonariuszy z Tomaszowa Lubelskiego. Ta kooperacja umożliwiła sprawne zlokalizowanie i ujęcie podejrzanych.

Kierowca zignorował wezwania do zatrzymania się i próbował uciec. Mundurowi ruszyli w pościg, który sfinalizowano zablokowaniem drogi. Policyjne radiowozy wyprzedziły uciekających i odcięły im drogę ucieczki.

W przeszukanym pojeździe stróże prawa odnaleźli skradzioną gotówkę, maski oraz narzędzia używane do włamań.

Recydywiści z gminy Jasło aresztowani. Grozi im surowa kara

Zatrzymani bracia, 34- i 38-latek z gminy Jasło, mają już na koncie wyroki za analogiczne czyny. Tomaszowska prokuratura przedstawiła im zarzut kradzieży z włamaniem. Młodszy z braci dodatkowo usłyszał zarzut ucieczki przed kontrolą drogową.

Jako recydywiści, mężczyźni muszą liczyć się z surowszymi konsekwencjami. Grozi im wyrok do 15 lat więzienia. Decyzją tomaszowskiego sądu trafili do aresztu na najbliższe trzy miesiące.

