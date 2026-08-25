Jak przebiegała akcja zatrzymań?

Podczas dwudniowej operacji, policja z województwa lubelskiego dokonała zatrzymania 112 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród zatrzymanych znalazło się dziewięć osób poszukiwanych listami gończymi, a także osoby podejrzane lub oskarżone o różne przestępstwa. Większość z nich to obywatele Polski, ale wśród zatrzymanych znalazł się również jeden obywatel Ukrainy i Nepalu.

Kluczowe zatrzymania i ich okoliczności

W czasie tej szeroko zakrojonej akcji, funkcjonariusze skontrolowali ponad 1,2 tysiąca miejsc i adresów, w tym hostele dla obcokrajowców. Jednym z przykładów zatrzymań jest małżeństwo, które ukrywało się na Podkarpaciu. Byli oni poszukiwani za liczne oszustwa związane z wnioskami o dotacje unijne. Kobieta została skazana na 11 miesięcy więzienia, a jej mąż, po wykonaniu czynności procesowych, został zwolniony.

„Kompletnie zaskoczonych małżonków poszukiwacze zatrzymali w Rzeszowie. Kobieta początkowo symulowała nawet zawał, jednak medycy szybko wykluczyli jej obawy zdrowotne, zezwalając na jej osadzenie” – opisała nadkom. Kamola.

Inne znaczące przypadki

Wśród zatrzymanych znalazł się także 33-latek, który był poszukiwany listem gończym po ucieczce z zakładu karnego w Chełmie w 2023 roku. Mężczyzna wcześniej odsiadywał karę za niepłacenie alimentów. Po ponownym zatrzymaniu, będzie musiał spędzić kolejne pół roku w więzieniu.

Policjanci schwytali również 43-latka, skazanego na dwa lata więzienia za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy.

„Schwytani przez policjantów trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie realizują zasądzone wobec nich kary i środki zapobiegawcze” – dodała rzeczniczka lubelskiej policji.

Źródło PAP.