Biłgoraj. Zbiórka krwi odbędzie się w PSP przy ul. Dąbrowskiego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców Biłgoraja i okolic na terenową akcję poboru krwi. Zbiórkę zaplanowano w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego 10.

Rejestracja dawców będzie prowadzona od 8:30 do 12:00.

RCKiK zachęca mieszkańców do oddania krwi

Oddana krew jest potrzebna między innymi podczas zabiegów operacyjnych, leczenia osób poszkodowanych w wypadkach oraz u pacjentów wymagających regularnych transfuzji. Dlatego organizatorzy zachęcają do udziału mieszkańców, którzy mogą zostać dawcami.

Po Biłgoraju kolejna zbiórka odbędzie się w Tarnogrodzie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie prowadzi terenowe akcje poboru krwi także w innych miejscowościach województwa lubelskiego. W naszym regionie kolejna możliwość oddania krwi pojawi się w niedzielę, 23 sierpnia, w Tarnogrodzie. Rejestracja dawców w Domu Kultury będzie prowadzona od 9:00 do 12:00.

W harmonogramie RCKiK na 17-23 sierpnia 2026 roku znalazły się też Lublin, Parczew, Ryki, Krasnystaw, Wólka Tarnowska, Dołhobyczów, Mełgiew oraz Tarnogród.

Źródło: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

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