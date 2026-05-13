Biblioteczne rarytasy w Lublinie. Czyli wyjątkowa okazja w domu książki

Z okazji 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprosiła na niezwykłe spotkanie z historią. Czytelnicy mieli rzadką okazję zobaczyć najcenniejsze obiekty ze zbiorów specjalnych, które na co dzień spoczywają w bezpiecznych magazynach.

Dział Zbiorów Specjalnych jest taką mini biblioteką w bibliotece, ponieważ gromadzi w jednym miejscu różnorodne kolekcje, które się tu znajdują, są to zbiory najcenniejsze i najstarsze. Przechowujemy między innymi stare druki, czyli publikacje od początków drukarstwa. Posiadamy około 60 inkunabułów, natomiast wszystkich staro-druków, czyli wydanych do końca XVIII wieku, jest prawie 12 tysięcy. Mamy również ponad 3 tysiące sygnatur rękopisów, od najstarszych, pochodzących prawdopodobnie z XIV wieku, aż po współczesne - mówi doktor Aleksander Baran z Biblioteki Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

W zbiorach znajduje się także ponad 50 tysięcy materiałów graficznych oraz ponad 4 tysiące map, pocztówki, dokumenty życia społecznego i wiele innych cennych zbiorów. Część z nich została zaprezentowana w ramach swoistej podróży do Włoch.

Niedawno z naszego lotniska uruchomiono połączenie lotnicze do Włoch, dlatego chciałem nawiązać właśnie do tego kraju i zaprezentować zarówno inkunabuły wydrukowane we Włoszech, stare druki, jak i motywy graficzne. Mamy między innymi kilka portretów Garibaldiego, a także faksymile jego listu dotyczącego Polski. Posiadamy również dokumenty o charakterze wspomnieniowym, między innymi bohaterów pochodzących z Lubelszczyzny, którzy walczyli pod Monte Cassino - opowiada doktor Aleksander Baran.

Wśród prezentowanych obiektów była m.in. grafika przedstawiająca włoskie miasto Ankonę.

To grafika ukazująca zajęcie Ankony w 1832 roku. Przypomnijmy, że w XIX wieku Włochy były podzielone między Austrię, niezależne państwa oraz Państwo Kościelne. Był to moment szczególny, gdy Austria zaczęła ingerować w sprawy Państwa Kościelnego, a Francja, chcąc temu przeciwdziałać, zajęła część jego terytorium, między innymi Ankonę, aby ustabilizować sytuację we Włoszech. Tę właśnie chwilę przedstawia grafika - dodaje doktor Baran.

Chociaż pokaz zbiorów specjalnych Biblioteki już się odbył, to zajrzeć do Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Narutowicza 4 cały czas można. Także do Działu Zbiorów Specjalnych.

