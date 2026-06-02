"Bandyci jako bohaterowie". Lubelscy radni reagują na decyzje ukraińskiego prezydenta

Arkadiusz Więsek
2026-06-02 12:16

Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie protestują przeciwko nadaniu ukraińskiej jednostce miana „bohaterów UPA”. Samorządowcy chcą na najbliższej sesji rady miasta przegłosować uchwałę ze sprzeciwem wobec szargania pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej. Dokument po przyjęciu miałby trafić do ukraińskich miast partnerskich wspieranych przez Lublin.

Samorządowcy podkreślają, że Lublin jako „Miasto-Ratownik” od początku wojny udziela Ukrainie ogromnego wsparcia, jednak pomoc ta nie może oznaczać zgody na relatywizowanie historii.

Sprawą naturalną jest, że jeśli się przyjaźnimy, to ta przyjaźń jest prawdziwa i nie możemy się godzić jako przyjaciele na to, aby szargać dobre imię tych, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Na Ukrainie nie brakuje bohaterów, choćby sprawiedliwi, którzy często narażając swoje życie ratowali tych, którzy mogli uchronić się w jakiś sposób z tej pożogi, z tego, że mordowali ich nacjonaliści ukraińscy. Wśród tych, którzy byli mordowani na Wołyniu, czy innych terenach II Rzeczypospolitej na południowo-wschodnich rubieżach, również byli Ukraińcy. Pytanie jest, czy trzeba na tyle relatywizować historię, żeby bandytów stawiać jako bohaterów. Na to zgody nie ma. I jako samorząd również powinniśmy podkreślać, że stoimy na straży pamięci historycznej i jeśli się przyjaźnimy, jeśli wspieramy Ukraińców, to również prosimy ich o to, aby byli wrażliwi na tym punkcie - podkreśla Robert Derewenda przewodniczący Klubu Radnych PIS.

Projekt uchwały miałby być głosowany na najbliższej sesji rady miasta w czerwcu.

Przedstawiamy stanowisko w tym projekcie uchwały, które jest wyważone, stonowane, ale konsekwentne. W całej tej sytuacji po prostu potrzeba konsekwencji, aby obronić tą prawdę historyczną, dobrą pamięć i cześć naszych rodaków w sytuacji, kiedy z drugiej strony, te zachowania są co najmniej niezrozumiałe. Więc będziemy zachęcać również radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka do gremialnego poparcia, abyśmy mówili jednym głosem w tej jakże ważnej dla wielu Polaków i emocjonującej sprawie - mówi radny Tomasz Pitucha.

Zgodnie z projektem, stanowisko rady miasta ma trafić do ukraińskich miast partnerskich oraz instytucji, które otrzymały pomoc finansową lub rzeczową od Lublina.

