16-letni Paweł uciekł ze szpitala. Policja z Lublina wydała pilny apel

Tajemnicze zaginięcie 16-latka. Chłopak uciekł ze szpitala w Lublinie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 27 kwietnia 2026 roku. Właśnie tego dnia młody pacjent samowolnie opuścił budynek lubelskiej lecznicy, po czym ślad po nim zaginął. Zrozpaczeni krewni od dłuższego czasu nie otrzymali od niego żadnego znaku życia, a 16-latek nadal nie pojawił się w swoim rodzinnym domu.

Działania poszukiwawcze natychmiast rozpoczęli miejscowi funkcjonariusze, którzy udostępnili dokładny rysopis zaginionego do wiadomości publicznej. Mundurowi podkreślają, że w tej sytuacji absolutnie każdy najdrobniejszy sygnał od mieszkańców może okazać się kluczowy do szybkiego odnalezienia chłopca.

Poszukiwania 16-letniego Pawła. Rozjaśniane włosy i tatuaże na dłoni

Z opublikowanych przez mundurowych informacji wynika, że poszukiwany chłopak mierzy w przybliżeniu 165 centymetrów i charakteryzuje się dość drobną sylwetką. Jego głowę zdobią rozjaśniane włosy w odcieniu jasnego blondu, natomiast bardzo charakterystycznym elementem wyglądu 16-latka są widoczne tatuaże umiejscowione na prawej dłoni.

Kiedy Paweł ostatni raz był widziany, miał na sobie ciemne, sportowe spodnie dresowe z logo firmy Adidas oraz grafitową bluzę bez kaptura, zapinaną na suwak tej samej marki. Stróże prawa zwracają szczególną uwagę na fakt, że nastolatek prawdopodobnie nosi zwykłe klapki albo całkowicie zrezygnował z obuwia i przemieszcza się po ulicach boso.

Zaginął 16-latek z Lublina. Policja czeka na pilne zgłoszenia w sprawie Pawła

Śledczy gorąco apelują do całego społeczeństwa o baczne obserwowanie swojego najbliższego otoczenia. Obywatele, którzy w ostatnich dniach mijali zaginionego w przestrzeni publicznej lub dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszeni są o natychmiastowe przekazanie tych informacji odpowiednim służbom.

Wszelkie sygnały w tej sprawie przyjmuje bezpośrednio III Komisariat Policji w Lublinie, z którym należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 47 811-58-00, ewentualnie korzystając z ogólnopolskiej bezpłatnej linii alarmowej 112. Funkcjonariusze zaznaczają, że nawet z pozoru błahe doniesienie może błyskawicznie doprowadzić ich do miejsca, w którym ukrywa się zaginiony młody człowiek.

