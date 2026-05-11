Awantura na ścieżce rowerowej w Lublinie. Rowerzysta ugodził nożem 35-latkę

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 8 maja, na jednej z lubelskich ulic. 35-letnia kobieta, idąc wraz z koleżanką do sklepu spożywczego, musiała przejść przez drogę dla rowerów. W tym momencie na ich drodze pojawił się 45-letni cyklista, co doprowadziło do gwałtownej awantury, podczas której mężczyzna zaczął szarpać 35-latkę. Kulminacją agresji było ugodzenie kobiety nożem w ramię, po czym pokrzywdzonej i jej towarzyszce udało się zbiec z miejsca zdarzenia.

Błyskawiczna interwencja policji. 45-letni nożownik z Lublina aresztowany

Na miejsce natychmiast wezwano policję, a zgłoszenia dokonała koleżanka rannej kobiety. Funkcjonariusze z VII Komisariatu Policji w Lublinie błyskawicznie pojawili się w okolicy i zatrzymali 45-letniego napastnika na terenie pobliskiego sklepu. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a ranna 35-latka została przewieziona do szpitala, gdzie wymagała hospitalizacji. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Poważne zarzuty i bogata kartoteka. Co grozi 45-latkowi?

Zatrzymany 45-latek usłyszał już zarzuty, które obejmują narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz występek o charakterze chuligańskim. Jak się okazało, mężczyzna jest doskonale znany organom ścigania, ponieważ w przeszłości był wielokrotnie notowany za różnorodne przestępstwa. Jego kartoteka obejmuje między innymi kradzieże, posiadanie narkotyków, niszczenie mienia, a nawet stalking. Co więcej, niedawno odpowiadał także za zerwanie flagi państwowej. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

Spłonęła ścieżka edukacyjna w Lasach Parczewskich [GALERIA]

6