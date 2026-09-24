Archeolodzy dbają o naszą wiedzę. Historia Lubelszczyzny na wyciągnięcie ręki

Projekt badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został wyróżniony na międzynarodowej arenie podczas XXI Światowego Kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych.

Nagroda jest dla nas bardzo ważna, bo pokazuje, że nasze lokalne działania, skupione na Lubelszczyźnie, zyskały uznanie także na arenie międzynarodowej. Staramy się pokazywać mieszkańcom, że archeologia to nie tylko Egipt czy Grecja, a bardzo interesujące rzeczy są również tutaj, obok nas. To, że nasze podejście zostało docenione, pokazuje, że idziemy w dobrą stronę. Nagrodę otrzymaliśmy w kategorii archeologii publicznej, czyli działań, które nie są skierowane wyłącznie do środowiska naukowego, ale także do społeczeństwa. W naszym przypadku chodzi przede wszystkim o popularyzowanie archeologii i pokazywanie jej mieszkańcom Lubelszczyzny - podkreśla doktor Marcin Maciejewski kierownik projektu "Od epoki kamienia po wielką wojnę archeologia Lubelszczyzna".

Archeolodzy rozpoczęli również cykl 26 spotkań z mieszkańcami województwa. Prelekcje będą poświęcone przede wszystkim lokalnej historii i archeologii.

To dla nas bardzo ważne zadanie, które rozpoczęło się dosłownie kilka dni temu. Spotkania odbywają się w miastach powiatowych w całym województwie. Łącznie będzie ich 26. Chcemy wyjść poza Uniwersytet i dotrzeć bezpośrednio do osób zainteresowanych archeologią, dlatego spotykamy się w lokalnych muzeach czy domach kultury. Prelekcje naszych pracowników będą mocno skoncentrowane na lokalności. Jeśli spotykamy się w danym mieście czy regionie, opowiadamy przede wszystkim o jego historii i archeologii. To okazja, żeby spotkać się z archeologiem, posłuchać o lokalnych odkryciach, a także dowiedzieć się więcej o tym, co przygotowaliśmy w ramach projektu, czyli książkach, filmach, geoportalu czy grze terenowej - dodaje doktor Maciejewski.

Ponad 100 najważniejszych stanowisk archeologicznych z Lubelszczyzny znajdzie się w geoportalu przygotowywanym przez Instytut Archeologii UMCS.

Z końcem września będą dostępne kolejne produkty projektu. Pierwszym będzie geoportal, w którym przedstawimy ponad 100 najważniejszych stanowisk archeologicznych z całej Lubelszczyzny, wraz z opisami i materiałem fotograficznym. Każdy będzie mógł sprawdzić, co interesującego z perspektywy archeologicznej znajduje się w jego okolicy. Drugim będzie gra terenowa w wersji geocachingowej, którą każdy będzie mógł samodzielnie przejść. Trzecim, bardzo ważnym elementem projektu, jest ilustrowany przewodnik po Lubelszczyźnie, pierwotnie nazywany przez nas książką obrazkową. Po wielu miesiącach pracy, konsultacjach z nauczycielami i próbach przełożenia języka naukowego na język zrozumiały dla dzieci powstała publikacja skierowana przede wszystkim do około 10-letnich odbiorców. Będzie ona bezpłatnie trafiać do szkół, a jej premiera planowana jest na 20 października w Teatrze NN - mówi doktor Marcin Maciejewski.

Prowadzone spotkania są bezpłatne. Więcej szczegółów będziecie mogli znaleźć tutaj. W ramach projektu jest też prowadzony tik-tok, krótkie treści znajdziecie tutaj.

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