Alarm w Dołhobrodach! Kobieta natrafiła na bombę lotniczą

Pocisk bombowy w Dołhobrodach. Zgłoszenie o groźnym niewybuchu

Do tego niebezpiecznego odkrycia doszło minionego dnia na terenie miejscowości Dołhobrody. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że oficer dyżurny komendy we Włodawie odebrał sygnał o wykopaniu na polu zardzewiałego pocisku mierzącego blisko 80 centymetrów. Pod wskazany adres błyskawicznie zadysponowano policyjny patrol, którego zadaniem było odizolowanie niebezpiecznego obszaru przed osobami postronnymi.

Zabezpieczony obiekt to prawdopodobnie bomba lotnicza zrzucana podczas drugiej wojny światowej. Ponieważ ryzyko detonacji w takich przypadkach jest ogromne, do likwidacji znaleziska wezwano wyspecjalizowaną jednostkę saperską.

Sonda W roku 2026 wybuchną nowe wojny? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 816. Trasa na Włodawę zamknięta

Zmotoryzowani muszą przygotować się na spore problemy komunikacyjne w tym rejonie. W okolicach 43. kilometra drogi wojewódzkiej nr 816 ruch w stronę Włodawy oraz Sławatycz został całkowicie wstrzymany od godziny 9:00. Blokada potrwa aż do momentu ostatecznego zneutralizowania bomby przez wojskowych.

Mundurowi proszą kierowców o omijanie zamkniętego odcinka i kierowanie się na trasy zastępcze, a także o zachowanie wzmożonej czujności w pobliżu miejsca interwencji. Stróże prawa stale przypominają, że mimo wielu dekad spędzonych w ziemi tego typu artefakty wciąż stanowią ogromne ryzyko utraty życia.

Włodawa i okolice pełne powojennych pamiątek. Policja wydała ważny apel

To nie pierwszy taki przypadek na tym obszarze. Przedstawiciele służb zaznaczają, że tereny powiatu włodawskiego regularnie oddają ukryte w glebie pozostałości po dawnych konfliktach zbrojnych. Tego typu przedmioty są niezwykle wrażliwe na bodźce zewnętrzne, dlatego nawet delikatne poruszenie lub wibracje mogą doprowadzić do nagłej i niekontrolowanej eksplozji.

Funkcjonariusze kategorycznie zabraniają samodzielnego wyciągania wojennych pamiątek z ziemi, a tym bardziej ich przenoszenia czy rozkręcania. Zabronione jest również wrzucanie takich znalezisk do ognisk, ponieważ lekceważenie tych zasad najczęściej kończy się potężną tragedią, kalectwem lub śmiercią.

Każdy obywatel, który natknie się na przedmiot przypominający starą amunicję, minę lub granat, ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. W takich sytuacjach należy od razu dzwonić pod numer alarmowy 112, aby powiadomić policję lub straż pożarną.

Bomba pod komisariatem, tysiące ludzi do ewakuacji

Zobacz także: Koniec pożaru w Puszczy Solskiej

4